Tomás Roncero se encara con Guardiola: 'Ya no es noticia...'

Pep Guardiola está viviendo un momento inédito en su carrera deportiva. Se convirtió en el mejor entrenador del mundo con el FC Barcelona sin apenas experiencia. Durante 4 temporadas, levantó dos Champions League, además de Ligas, Copas, etc. Vivió un año sabático para retomar fuerzas y fichó por el Bayern de Munic, donde estuvo tres temporadas. Luego por el Manchester City, donde ya acumula nueve temporadas.

Ahora ha acumulado cinco derrotas consecutivas. Es un número preocupante, pero sigue teniendo mucho crédito. Es Pep Guardiola. Contra el Totteham (2-1). Contra el Bournemouth (2-1). Contra el Sporting de Portugal (4-1). Contra el Brighton (2-1). Contra el Tottenham en casa (0-5). El Manchester City hacía 18 años que no perdía 5 partidos consecutivos. Fue en 2006.

Las reacciones del mundo del fútbol no han tardado en llegar y muchos aficionados a este deporte se preguntan qué le estará pasando a Pep Guardiola. El periodista madridista Tomás Roncero se ha reído de la situación y ha publicado un mensaje en tono humorístico.

Según él, ya no comenta nada de las derrotas del Manchester City y de Pep Guardiola porque ya no son noticia. Las respuestas dejan en ridículo el colaborador del diario As y de El Chiringuito.

Le recuerdan que no comentar los penaltis pitados a favor del Real Madrid también es habitual, porque ya no es noticia. O las derrotas del equipo blanco en la Champions League, donde los de Carlo Ancelotti están haciendo el ridículo con solo 2 victorias en cinco partidos. Otros le han recordado que el jugador del City, Rodri, ha sido el campeón del Balón de Oro. Y no, Vincius Junior, como deseaba el mismo Roncero.

Palmarés de Pep Guardiola con el Manchester City

El de Santpedor ha transformado al Manchester City en una potencia tanto nacional como europea, consolidando su legado como uno de los mejores entrenadores de la historia del fútbol. Ha conseguido:

Premier League: 5 títulos (2017-18, 2018-19, 2020-21, 2021-22, 2022-23).

FA Cup: 2 títulos (2018-19, 2022-23).

Copa de la Liga (Carabao Cup): 4 títulos (2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21).

Community Shield: 2 títulos (2018, 2019).

Champions League: 1 título (2022-23).

El progreso ascendiente año a año

La línea es totalmente ascendiente y queda claro que el momento actual es inédito y no se volverá a repetir. En nueve temporadas (la novena no ha terminado), Guardiola acumula gran cantidad de títulos tanto a nivel británico como internacional.

2016-2017: Primera temporada sin títulos

Guardiola llegó con grandes expectativas, pero el equipo no ganó ningún título en su debut. Terminaron terceros en la Premier League, alcanzaron las semifinales de la FA Cup y fueron eliminados en los octavos de final de la Champions League.

2017-2018: Dominio nacional

Premier League: Primer título bajo su mando, con un récord de 100 puntos (récord histórico en la liga inglesa).

Copa de la Liga (Carabao Cup): Derrotaron al Arsenal 3-0 en la final.

Community Shield: no se disputó.

2018-2019: Cuádruple doméstico

Premier League: Guardiola lideró al City a su segundo título consecutivo, alcanzando 98 puntos en una intensa lucha con el Liverpool.

FA Cup: Victoria aplastante 6-0 contra el Watford en la final.

Copa de la Liga (Carabao Cup): Ganaron en penaltis frente al Chelsea.

Community Shield: Ganaron al Chelsea (2-0), logrando el cuádruple doméstico.

2019-2020: Año de transición

Copa de la Liga (Carabao Cup): Vencieron al Aston Villa 2-1 en la final.

Sin embargo, quedaron segundos en la Premier League detrás del Liverpool y fueron eliminados en los cuartos de final de la Champions League por el Lyon.

2020-2021: Camino europeo

Premier League: Recuperaron el título, mostrando un dominio claro con 86 puntos.

Copa de la Liga (Carabao Cup): Ganaron su cuarto título consecutivo, superando al Tottenham en la final.

Champions League: Llegaron a la final por primera vez en su historia, pero cayeron 1-0 contra el Chelsea.

Community Shield: Perdieron ante el Leicester City.

2021-2022: Más éxitos nacionales

Premier League: Tercer título en cuatro años, superando al Liverpool por un punto en la última jornada.

Fueron eliminados en semifinales de la Champions League tras una épica remontada del Real Madrid.

2022-2023: El triplete histórico

Premier League: Lograron el título una vez más, superando al Arsenal en el tramo final de la temporada.

FA Cup: Vencieron al Manchester United 2-1 en la final.

Champions League: Alzaron su primer título europeo al vencer al Inter de Milán 1-0 en la final, completando el triplete.

Community Shield: Perdieron ante el Liverpool.

2023-2024: Año en progreso

Premier League: Es la última Premier League que ha ganado Pep Guardiola.

Community Shield: Ganó al Manchester United en la tanda de penaltis (7-6)