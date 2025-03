El preferit de García Pimienta per substituir Loïc Badé al Sevilla

El Sevilla FC afronta temps decisius en la seva planificació esportiva de cara a la pròxima temporada. La direcció tècnica, encapçalada per Javier García Pimienta, sap perfectament que perdre un dels seus pilars fonamentals podria representar un dur cop per a l'equilibri de l'equip. En concret, el cas més urgent és el del defensa central Loïc Badé, el rendiment del qual l'ha convertit en una peça imprescindible per al conjunt andalús des de la seva arribada a Espanya.

Sortida gairebé segura d'un dels millors futbolistes del Sevilla

L'internacional francès Loïc Badé, que actualment té un valor de mercat de 25 milions d'euros, ha demostrat aquesta temporada la seva gran capacitat defensiva i lideratge sobre el terreny de joc, convertint-se en un dels defenses més fiables de La Liga. En la campanya 2024-2025, ha disputat ja 23 encontres oficials amb la samarreta del Sevilla, sent titular indiscutible a LaLiga i mostrant un rendiment que no ha passat desapercebut a Europa.

La Premier League ja ha posat els ulls en ell. Clubs com Aston Villa, West Ham United, Brighton & Hove Albion o Newcastle United han mostrat fort interès per incorporar el defensa francès. No obstant això, l'interès no és exclusiu d'Anglaterra, ja que Atlètic de Madrid, AC Milan i RB Leipzig també han seguit de prop la seva evolució, situant el jugador francès en una posició privilegiada dins del mercat de fitxatges.

La recerca d'un substitut ideal

Al Sevilla saben que mantenir Loïc Badé a les seves files la pròxima temporada serà extremadament complicat, per la qual cosa ja treballen intensament en assegurar un reemplaçament de garanties. El preferit per García Pimienta és clar: l'internacional senegalès Arouna Sangante, jugador del Le Havre francès, es presenta com l'opció número u per reforçar l'eix defensiu.

Arouna Sangante és un jove defensa senegalès, actualment jugador clau en el Le Havre de la Ligue 1 francesa. Amb només 22 anys, destaca per la seva fortalesa física (mesura 1,89 metres), velocitat i capacitat per al joc aeri, aspectes fonamentals per encaixar en el sistema de García Pimienta. Fins al moment, en aquesta temporada porta disputats 10 partits complets en la màxima categoria francesa, consolidant-se com un dels defenses amb major projecció de la seva lliga.

Per què Sangante és el preferit de García Pimienta?

L'estil tàctic del Sevilla, marcat per una pressió alta i ordre defensiu, troba en Sangante el candidat ideal. L'internacional senegalès és conegut per la seva capacitat per sortir jugant des del darrere i la seva contundència defensiva, qualitats que repliquen perfectament les funcions que compleix actualment Loïc Badé.

Arouna Sangante també posseeix un important marge de millora, cosa que el converteix en una inversió atractiva tant esportiva com econòmicament, pensant en el seu potencial revalorització futura. En el que va de temporada amb el Le Havre, Sangante ha disputat tots els minuts possibles a la Ligue 1, acumulant experiència i demostrant regularitat en una lliga física i competitiva.

Primera oferta del Sevilla per Sangante

La directiva del Sevilla, liderada pel seu director esportiu, Víctor Orta, no ha trigat a passar a l'acció. Segons ha transcendit, la primera proposta formal per fer-se amb els serveis del jove central ha estat de 5 milions d'euros. Encara que des de França encara no s'ha donat una resposta definitiva, les negociacions estan obertes i podrien continuar durant les pròximes setmanes, conscients ambdues parts que l'interès és seriós i ferm.

No obstant això, fonts properes asseguren que des del Le Havre esperen obtenir una quantitat superior pel jugador, considerant que el seu valor de mercat actual s'eleva fins als 10 milions d'euros, cosa que obligarà el Sevilla a incrementar la proposta si vol assegurar-se el central.

Què pot aportar Sangante al Sevilla?

El possible fitxatge de Sangante significaria per a García Pimienta incorporar un defensa capaç de liderar la línia defensiva durant diversos anys.

A més de complir amb les tasques defensives, aportaria seguretat, rapidesa i precisió en la sortida de pilota, vital per a l'estil ofensiu del tècnic català. La seva arribada reforçaria una àrea especialment sensible en un Sevilla que, aquest any, ha patit en defensa, encaixant fins al moment 41 gols a la Lliga.

A més, Sangante ofereix polivalència tàctica, podent exercir també funcions com a pivot defensiu en situacions puntuals, aspecte clau en un futbol cada vegada més exigent i versàtil. La seva incorporació, per tant, encaixaria perfectament en la filosofia de l'entrenador català, potenciant l'estil de joc agressiu i dinàmic que busca imposar en el conjunt andalús.