L'Espanyol vol pescar a cost 0 a Segona Divisió

En el futbol modern, on els fitxatges milionaris solen acaparar els titulars, trobar una joia oculta a cost zero pot significar un autèntic cop d'efecte. Precisament, això és el que busca l'Espanyol, un club històric que travessa una temporada amb alts i baixos a LaLiga EA Sports, però que ja pensa a reforçar la seva defensa de cara al pròxim curs.

Manolo González treballa bé malgrat el context complicat del club

La temporada del RCD Espanyol no està sent senzilla després de tornar a Primera Divisió. Després d'empatar 1-1 en el recent derbi contra el Girona, el conjunt dirigit per Manolo González lluita a la zona baixa de la taula, ubicant-se quinzè amb 28 punts, tot just dos per sobre del descens. Cal tenir en compte que els pericos tenen un partit pendent contra el Villarreal, ajornat pel temporal.

Encara que han mostrat signes de millora, els dubtes defensius persisteixen i s'han convertit en una prioritat per al pròxim mercat.

| RCD Espanyol

És per això que des de les oficines periquites han posat els ulls en Miguel Rubio, defensa central que actualment milita al Granada CF, equip que disputa la Segona Divisió espanyola. Rubio, que acaba contracte el pròxim 30 de juny de 2025, emergeix com una opció estratègica i assequible.

Una de les estrelles del Granada

Miguel Rubio és un dels jugadors més fiables en la defensa del Granada, equip situat actualment en vuitena posició amb 46 punts i lluitant per entrar en llocs de promoció d'ascens. Amb 22 partits disputats aquesta temporada entre Segona Divisió i Copa del Rei, ha aconseguit marcar un gol i oferir una assistència, a més de sumar gairebé 1.839 minuts al camp.

Les seves bones actuacions han estat fonamentals per mantenir viu l'objectiu de l'ascens a Primera Divisió del conjunt nassarita. Rubio destaca per la seva fermesa defensiva, excel·lent joc aeri i capacitat per liderar la línia defensiva, qualitats que a l'Espanyol li encaixen perfectament donada la irregularitat mostrada en la seva rereguarda. El fitxatge no s'ha oficialitzat però segons diversos mitjans ja estaria tancat.

Per què interessa Miguel Rubio a l'Espanyol?

L'estratègia de l'Espanyol passa per aprofitar l'oportunitat de fitxar un jugador contrastat com Miguel Rubio, el contracte del qual finalitza en pocs mesos, permetent al club català fer-se amb els seus serveis sense desemborsament en concepte de traspàs. La situació econòmica i les anades i vingudes de Chen no donen per a grans alegries. Rubio, valorat en 1,5 milions d'euros segons portals especialitzats, representaria així una operació rendible i de mínim risc econòmic.

| XCatalunya, Google Imagenes

El central madrileny de 27 anys ofereix experiència i maduresa en defensa, característiques que poden ajudar a resoldre algunes fragilitats defensives que actualment presenten els blanc-i-blaus. A més, la seva trajectòria a Getafe i Granada garanteix la seva adaptació immediata a l'estil de joc que Manolo González busca implementar.

Com encaixaria Miguel Rubio a l'Espanyol

L'Espanyol, acostumat històricament a comptar amb defenses sòlides, veu en Miguel Rubio la peça ideal per consolidar la seva línia defensiva. La seva incorporació permetria al club guanyar en contundència, especialment en situacions a pilota aturada, on Rubio ha demostrat gran eficàcia.

A més, el seu potencial arribada podria motivar una major competència interna, elevant el rendiment global d'una defensa que necessita urgentment més consistència. L'afició periquita podria trobar en Rubio una nova referència defensiva que connecti ràpidament amb la graderia pel seu estil compromès i treballador.