Imanol Alguacil ho té clar: Un jugador no seguirà a la Reial Societat

La Real Societat afronta una decisió clau respecte a la seva plantilla de cara a la pròxima temporada. El club donostiarra, que en els últims anys ha consolidat la seva presència en competicions europees, busca optimitzar el seu equip per seguir competint al més alt nivell. En aquest context, el tècnic Imanol Alguacil sembla tenir clara la sortida d'un jugador que no ha complert amb les expectatives des de la seva arribada.

Carlos Fernández, en la rampa de sortida

Carlos Fernández va arribar a la Real Societat amb grans expectatives després de destacar al Granada. No obstant això, el seu pas pel conjunt txuri-urdin ha estat marcat per les lesions i la falta de regularitat. Tot i que el club va invertir 10 milions d'euros en el seu fitxatge, el davanter no ha aconseguit assentar-se com una peça clau en la plantilla d'Alguacil.

Davant aquesta situació, la Real Societat va optar per cedir-lo al Cadis en cerca de minuts i confiança, però el seu rendiment tampoc ha estat l'esperat. Malgrat haver disputat 22 partits en la present temporada, el davanter no ha aconseguit marcar gols, cosa que ha generat dubtes sobre el seu futur.

| Real Sociedad, XCatalunya

Unes xifres molt pobres i més si tenim en compte que el club gadità es troba en Segona Divisió. La seva falta d'encert a l'àrea i la necessitat de l'equip de comptar amb un davanter més resolutiu han portat el club a descartar la seva continuïtat.

La Real Societat i la seva aposta per un atac més efectiu

Amb la imminent sortida de Carlos Fernández, la Real Societat podria estar buscant opcions al mercat per reforçar la seva davantera. En un equip que aposta per un joc ofensiu i de combinacions ràpides, la falta de pegada del davanter cedit al Cadis ha estat un llast que el club no pot permetre's si vol seguir lluitant per places europees.

Per la seva banda, el Cadis es troba enfocat a acabar bé la temporada i intentar assolir - objectiu molt difícil - el Playoff d'ascens.

| Real Sociedad

Malgrat tot, la decisió sobre el futur de Carlos Fernández no afectarà la seva plantilla de manera immediata, ja que el davanter tornarà a la Real Societat un cop finalitzi la seva cessió. Davant aquest panorama, tot apunta que el jugador no continuarà en cap dels dos clubs la pròxima temporada i haurà de buscar un nou destí on pugui rellançar la seva carrera.