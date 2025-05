Polèmica en el Clàssic, enuig de Cristóbal Soria i Jota Jordi: 'El club més...'

per Iker Silvosa

El Clàssic entre el FC Barcelona i el Real Madrid no ha trigat a viure la seva primera gran controvèrsia arbitral, només cinc minuts després del xiulet inicial. El gol que va avançar al conjunt madridista, obra de Kylian Mbappé des del punt de penal, va desfermar immediatament les protestes de diversos sectors del barcelonisme, incloent-hi reconeguts personatges mediàtics com Cristóbal Soria i Jota Jordi.

L'acció va començar després d'un error del defensor blaugrana Pau Cubarsí, qui no va encertar a cedir correctament una pilota compromesa cap enrere. La pilota va quedar en disputa entre Szczesny, porter del Barça, i Mbappé. El davanter francès va arribar abans a l'esfèric, provocant que el porter culer el derribés clarament dins de l'àrea. La infracció en si és evident i no admet dubtes, però la controvèrsia arriba des de l'inici de la jugada.

Mbappé, en el moment de la passada inicial, estava en posició de fora de joc. No obstant això, l'àrbitre del VAR, Martínez Munuera, va determinar que no hi va haver infracció de l'atacant madridista, ja que va considerar que el rebuig defectuós de Cubarsí va ser un toc voluntari del defensor, cosa que segons la normativa anul·la la posició antireglamentària inicial del davanter francès.

Reaccions a les xarxes: Cristóbal Soria i Jota Jordi exploten

Les xarxes socials van cremar immediatament després de la decisió arbitral. Cristóbal Soria va ser especialment contundent, publicant a Twitter: "Sempre fidel a la seva llegenda sent el club més beneficiat de la història... Penal xiulat precedit d'un clar fora de joc de Mbappé". La seva crítica apunta directament a l'historial que, segons ell, beneficia freqüentment al club blanc.

Jota Jordi també va reaccionar amb gran enfado i vehemència: "És UNA VERGONYA, és fora de joc. Ja n'hi ha prou!". El seu comentari reflecteix clarament la indignació per la que considera una injustícia arbitral més que afavoreix al Real Madrid.

L'aclariment arbitral: sembla estar ben xiulat

Malgrat l'enfado generalitzat entre part del barcelonisme, la legislació arbitral recolza la decisió presa per Martínez Munuera des del VAR. La regla estableix clarament que, si un defensor realitza una acció voluntària sobre la pilota, la posició prèvia de fora de joc d'un atacant deixa de ser punible sempre que aquest últim no hagi interferit directament.

Un inici de Clàssic ple d'emoció

Més enllà de la polèmica arbitral, el partit va començar amb un ritme frenètic i moltes emocions. Després del gol matiner de Mbappé, el marcador ja reflectia un sorprenent 3-2 al minut 33, amb remuntada culer inclosa, prometent encara més tensió i espectacle en un dels partits més esperats de la temporada.