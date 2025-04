El pla B low cost de l'Espanyol si se'n va Omar El Hilali: Afecta el Reial Saragossa

L'Espanyol no vol deixar res a l'atzar. Amb la permanència a LaLiga EA Sports a l'abast de la mà i l'equip de Manolo González mostrant la seva millor versió en setmanes crucials, la direcció esportiva ja mira més enllà de la present temporada. No és un secret que els despatxos del RCDE Stadium estan actius, amb una llista de noms estratègicament redactada per reforçar les zones clau. I una d'elles és el lateral dret.

En aquesta posició, Omar El Hilali ha tingut moments destacats, però el seu futur al club català continua sent incert. Algunes veus apunten a una possible sortida al mercat estival, i el club no vol veure's sorprès si finalment es concreta. Per això, ja s'han començat a moure fitxes, i en els últims dies ha sorgit un nom que ha encès els rumors.

Un perfil que encaixa en la idea periquita



No és fàcil trobar un lateral que combini experiència, bona forma física i visió ofensiva. Però n'hi ha un al radar que ho té tot. Aquesta temporada s'ha consolidat com un dels pilars en el seu equip actual, guanyant-se la confiança del seu entrenador jornada rere jornada. Tot i estar en un club que lluita per metes diferents, el seu rendiment ha estat tan notable que ha captat l'atenció de diversos equips de Primera Divisió.

I aquí entra l'Espanyol. Conscient de la necessitat de cobrir-se les espatlles, la seva direcció esportiva, liderada per Fran Garagarza, ha començat a seguir molt de prop aquest jugador. Ha disputat més de 30 partits aquesta campanya, suma assistències i el seu valor de mercat es manté dins d'uns marges accessibles per a un club com el perico.

Una oportunitat que podria no repetir-se

El jugador, per la seva banda, ha demostrat que està llest per fer el salt. En el seu actual equip, s'ha convertit en una figura indispensable, però les opcions de seguir creixent en un entorn de màxima exigència semblen limitades. El seu club, actualment a la Lliga Hypermotion, podria no tenir arguments suficients per retenir-lo si arriba una proposta convincent des de l'elit. I l'Espanyol està disposat a posar aquesta oferta sobre la taula.

Tot, per descomptat, dependrà de diversos factors: la sortida o no d'El Hilali, el tancament de temporada de l'Espanyol i la possible revalorització del jugador en les últimes jornades del campionat. No obstant això, les converses informals ja han començat i hi ha interès mutu.

Qui és el jugador que podria arribar al RCDE Stadium?



El seu nom porta setmanes sonant als passadissos de la Ciutat Esportiva Dani Jarque, però només ara comença a prendre força de veritat. Ha passat per equips com el Cartagena i ara brilla a La Romareda. Es tracta d'Iván Calero, el lateral madrileny del Real Zaragoza. Si El Hilali surt, ell podria ser el següent a vestir de blanc-i-blau. I tot apunta que l'estiu podria portar sorpreses.