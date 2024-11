Confirmat: El '9' preferit del RCD Espanyol per al mercat d'hivern

El RCD Espanyol travessa un inici de temporada complicat, situant-se en llocs de descens després de 12 jornades disputades, encara que amb un duel menys que, si el guanyés, el trauria del pou. Amb només 11 gols anotats, l'equip català es posiciona com el cinquè menys golejador de LaLiga EA Sports. Aquesta manca d'eficàcia ofensiva ha portat la directiva a buscar solucions amb vista al mercat d'hivern.

Els fitxatges estiuencs destinats a reforçar la davantera no han complert les expectatives. Walid Cheddira, cedit pel SSC Nàpols, ha disputat 7 partits amb l'Espanyol a la temporada 2024/25, sense aconseguir marcar gols ni assistir els seus companys. Per la seva banda, Alejo Véliz, jove promesa argentina, ha tingut una participació discreta, amb només un gol en 12 partits.

| RCD Espanyol

Davant d'aquesta situació, l'Espanyol ha posat la seva mirada novament a Fran Navarro, davanter valencià de 26 anys que milita al FC Porto. Format a les categories inferiors del València CF, Navarro va destacar al Gil Vicente de Portugal, on va anotar gairebé 40 gols en dues temporades. Aquest rendiment li va valer el seu fitxatge pel FC Porto el juliol del 2023, amb un contracte fins al juny del 2028.

Tot i això, la seva etapa al Porto no ha estat l'esperada. A la temporada 2024/25, ha disputat 6 partits, acumulant 221 minuts de joc, sense aconseguir marcar gols ni assistir. Aquesta manca de protagonisme ha portat el jugador a considerar una sortida al proper mercat hivernal, ja sigui mitjançant una cessió o un traspàs. Tot i que, tractant-se de l'Espanyol i tenint en compte les seves últimes operacions, tot apunta que es decantarien per un préstec.

Rivals a LaLiga

L'Espanyol no és l'únic interessat en Fran Navarro. Equips com el mateix València CF, Getafe i Real Valladolid també han mostrat interès en el davanter. Tot i això, la necessitat imperiosa de l'Espanyol per reforçar el seu atac podria ser un factor determinant per concretar la seva incorporació. L'arribada de Fran Navarro aportaria experiència i gol a la davantera periquita. La capacitat per adaptar-se a diferents estils de joc i el coneixement del futbol espanyol podrien ser claus per millorar l'eficàcia ofensiva de l'equip.

El mercat d'hivern es presenta com una oportunitat perquè l'Espanyol reforci la seva plantilla i reverteixi la situació actual. La incorporació d'un davanter amb el perfil de Fran Navarro podria ser l'impuls necessari per escalar posicions a la taula i assegurar la permanència a la màxima categoria del futbol espanyol. De moment ningú no ha fet oblidar l'extraordinari Martin Braithwaite.