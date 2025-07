Pla B del Real Oviedo per si falla Maksimovic: El migcampista escollit per Paunovic

El Real Oviedo viu un estiu especial. Després de signar un ascens històric a Primera Divisió, el club asturià es troba immers en un ambiciós pla de reforços per afrontar el gran repte de competir a LaLiga EA Sports.

Veljko Paunovic, el tècnic que va fer el miracle des de la banqueta, té clar que un dels pilars del seu projecte ha de ser un migcampista de jerarquia, experiència i solvència. I encara que el gran objectiu continua sent Nemanja Maksimovic, el club ja té un pla B més que interessant per si el serbi no acaba arribant.

Maksimovic, el gran desitjat per Paunovic

L'Oviedo fa setmanes que negocia amb el Panathinaikos per fer-se amb els serveis de Maksimovic, un vell conegut de Paunovic i peça clau a la seva llibreta. El migcampista serbi ha mostrat el seu interès per arribar al Carlos Tartiere, i fins i tot ha acceptat una rebaixa salarial per facilitar el seu fitxatge.

En paral·lel, altres clubs com el València CF també han sondejat el seu fitxatge. No obstant això, l'Oviedo continua sent el millor posicionat, no només per la voluntat del jugador, sinó també per la relació que manté amb el seu tècnic. Maksimovic vol tornar a treballar amb Paunovic i fer-ho en un club que està construint una estructura sòlida.

Un pla B amb passat comú i molt potencial

Conscient que l'operació no és senzilla, la direcció esportiva de l'Oviedo ja ha activat un pla alternatiu. Segons ha publicat La Nueva España, el club asturià ha posat els ulls en un altre jugador serbi que també encaixaria perfectament en l'estil de joc de Paunovic i que a més ja va estar sota les seves ordres en categories inferiors de la selecció nacional.

L'actual migcampista de l'Oporto no entra en els plans del conjunt lusità de cara a la pròxima temporada. Tot i tenir contracte en vigor, una greu lesió el va deixar sense continuïtat i l'entitat portuguesa busca una sortida per a ell. A Oviedo veuen en ell una oportunitat de mercat, una opció amb experiència internacional, físic imponent i bon maneig de la pilota en llarg.

Perfil ideal per a un equip acabat d'ascendir

És un jugador que reuneix totes les característiques que busca l'Oviedo per reforçar el seu centre del camp. Amb 1,90 metres d'alçada i una gran capacitat per guanyar duels aeris, destaca per la seva intel·ligència tàctica i presència a tots dos costats del camp.

A més, el seu passat en grans clubs com el Liverpool, l'Hertha Berlín i el mateix Oporto el converteixen en un fitxatge de pes per a un equip que acaba de pujar de categoria.

L'experiència prèvia amb Paunovic és un altre factor decisiu. L'entrenador serbi coneix bé les seves virtuts i sap com integrar-lo en el seu sistema. Tots dos van coincidir a la selecció sèrbia sub-20 que va guanyar el Mundial el 2015, un èxit que va marcar tota una generació de futbolistes balcànics.

L'Oviedo no vol deixar res a l'atzar

Després de conquerir l'ascens després de més de dues dècades fora de Primera, el Real Oviedo sap que ha d'encertar en els seus moviments per consolidar-se a la màxima categoria. L'aposta per migcampistes de perfil internacional és una mostra d'ambició i visió esportiva.

Maksimovic continua sent l'objectiu número u, però si l'operació es torça, l'alternativa està clara. L'home que podria arribar a liderar el centre del camp blau si cau l'opció del jugador del Panathinaikos és, ni més ni menys, que Marko Grujic.