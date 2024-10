El pitjor moment per al Tenerife... i al gener podria arribar una altra garrotada

El Tenerife no està tenint la temporada esperada. Tot i haver realitzat una forta inversió al mercat de fitxatges d'estiu amb la intenció de construir una plantilla competitiva i aspirar a l'ascens, els resultats no han estat favorables. Actualment, l'equip es troba a l'últim lloc de la classificació a LaLiga Hypermotion, una situació alarmant que ningú anticipava i que ha generat frustració entre els aficionats i preocupació a la directiva. Fins i tot amb reforços a totes les línies, la dinàmica de l'equip no ha estat la desitjada, i la possibilitat de baixar es torna cada vegada més real.

En aquest context de crisi, Luismi Cruz ha estat una de les poques llums en el fosc panorama del Tenerife. El jove jugador ha destacat per la seva habilitat en el desbordament, la velocitat i la visió de joc, convertint-se en un dels principals generadors de perill per a l'equip de fet, és el jugador que més cartolines grogues ha provocat de Segona. Les seves actuacions han estat fonamentals per mantenir certa esperança a l'atac, i el seu rendiment no ha passat desapercebut, ni per a l'afició ni per als possibles interessats en el mercat de fitxatges. Amb el mercat d'hivern a l'horitzó, es rumoreja que diversos clubs, tant de LaLiga Hypermotion com de Primera Divisió, podrien estar interessats en la seva incorporació la qual cosa representaria un cop dur per al Tenerife.

Sis mesos són suficients

Luismi Cruz, el contracte del qual amb el Tenerife està signat fins al 2027, es troba en una situació contractual que podria facilitar la seva sortida si arriben ofertes atractives. Encara que el jugador no compta amb una clàusula de rescissió, cosa que dóna marge a altres clubs per intentar el seu fitxatge, la directiva de Tenerife està considerant revisar les seves condicions per retenir-lo i incloure-la. Tot i això, si l'equip segueix en zona de descens, el desig del jugador per mantenir-se o no al club 'chicharrero' podria pesar més, i la temptació d'una oferta d'un club en millor situació seria difícil de rebutjar.

Per al Tenerife, la possible sortida de Cruz al gener seria una autèntica garrotada. No només perdria un dels seus millors jugadors, sinó que a més a més es quedaria sense una peça clau en el seu intent per remuntar i sortir dels llocs de descens. L'afició, que ja ha mostrat el descontentament amb els resultats, veuria aquesta sortida com un senyal d'enfonsament del projecte d'ascens. A més, la pèrdua de Cruz obligaria el club a buscar un reemplaçament en un mercat d'hivern que històricament no és fàcil per trobar reforços de qualitat.

El Tenerife enfronta, per tant, un repte doble: millorar el seu rendiment al camp per assegurar la seva permanència a LaLiga Hypermotion i protegir la seva plantilla de possibles sortides de jugadors essencials. La continuïtat de Luismi Cruz a l'equip serà crucial per mantenir viva l'esperança d'una recuperació a la segona meitat de la temporada.