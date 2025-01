L'Arsenal vol un jugador del Barça: La resposta de Joan Laporta

Per si no fos ja prou moguda l'actualitat del Barça, ara ha sorgit un nou rumor que podria entorpir la tranquil·litat en què es troba l'entitat. Segons ha informat El Nacional, els ‘gunners’ haurien posat la seva mirada en un futbolista que, malgrat la seva projecció i haver estat important en el passat, podria no acabar de convèncer Hansi Flick en aquest inici de temporada. De fet, les seves actuacions discretes i els errors defensius que ha comès a LaLiga i a la UEFA Champions League han alimentat els dubtes sobre la seva continuïtat al Camp Nou.

Aquest jugador és Alejandro Balde, el prometedor lateral esquerre de 21 anys format a La Masia. Després d'un curs anterior complicat, marcat per una greu lesió i la pèrdua de protagonisme en l'onze, Flick va decidir donar-li un vot de confiança i va frenar qualsevol temptativa de traspàs a l'estiu. Confiava que Balde recuperaria la seva millor versió i tornaria al nivell que el va convertir en una de les grans promeses del panorama internacional. No obstant això, fins al moment, el rendiment del jove no ha estat l'esperat: si bé acumula 25 aparicions aquesta temporada, amb un gol i cinc assistències, s'han vist múltiples errors en la parcel·la defensiva. A això se sumen diversos partits en què el canterà no ha mostrat la solidesa requerida a la rereguarda.

| FCB

Tota aquesta situació ha fet que la directiva del Barça, encapçalada per Joan Laporta i el seu director esportiu, Deco, comenci a plantejar-se seriosament l'arribada d'un altre lateral esquerre en el pròxim mercat de fitxatges. Alguns noms figuren a l'agenda, mentre es continua avaluant la progressió de Balde i l'encaix que podria tenir un reforç de garanties. Paral·lelament, en els últims dies ha cobrat força la possibilitat d'una sortida de l'internacional espanyol: de rebre una oferta “convicent i interessant”, el club no descarta negociar. De fet, ja sabem que una gran venda suposaria un enorme alleujament financer per a les arques dels catalans.

Parlem de números

És just aquí on apareix l'Arsenal de Mikel Arteta. El conjunt londinenc estaria disposat a desemborsar uns 30 milions d'euros, més altres 10 en variables, pel defensor, segons assegurava el mitjà anteriorment esmentat. Una xifra que, no obstant això, no satisfà les pretensions del Barça. Des de les oficines del Camp Nou s'insisteix que, com a mínim, sol·licitaran 55 milions d'euros per deixar marxar Balde, un preu que consideren ajustat tenint en compte els seus 104 partits disputats amb el primer equip (3 gols, 12 assistències) i el fet que encara conserva un enorme marge de millora.

| FC Barcelona, Germán Parga (FC Barcelona)

Aquest suposat interès de l'Arsenal s'entén, d'una banda, davant la necessitat de reforçar el costat esquerre de la defensa; i d'altra banda, per la seducció que exerceix la Premier League sobre Balde, a qui es veu com una peça amb molta projecció i un estil de joc atractiu per al futbol anglès. No obstant això, la incògnita resideix en si els londinencs faran el pas d'elevar la seva oferta fins al llindar dels 55 ‘quilos’ exigits, una quantitat que, a priori, s'allunya significativament dels seus plans inicials.

Per ara, la resposta de Joan Laporta és clara: no s'acceptarà menys d'aquesta xifra. El mateix president, que ja va expressar recentment la seva intenció de no “regalar” cap jugador format a la pedrera, avala aquesta postura. Caldrà veure si l'Arsenal està disposat a pujar l'aposta o si decideix mirar cap a un altre objectiu per cobrir el seu lateral esquerre. I també si aquesta informació evoluciona a objectiu real de l'elenc londinenc o si es queda en un simple rumor.