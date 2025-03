Perilla la continuïtat d'Isco al Betis: L'oferta que ha rebut

El mercat de fitxatges torna a agitar les aigües al Real Betis Balompié, generant inquietud entre els seus aficionats. El conjunt verd-i-blanc, que travessa un moment prometedor a LaLiga i a la Conference League, podria enfrontar-se aviat a una dura baixa que condicionaria el seu rendiment futur. L'afició observa amb atenció l'evolució de les negociacions per un dels seus jugadors clau, la permanència del qual està ara en entredit a causa d'una proposta econòmica arribada des de Turquia.

De tornada al seu millor nivell

Isco Alarcón està vivint una segona joventut al Betis després d'un període complicat al Sevilla FC, on les coses no van sortir com esperava. Sota les ordres de Manuel Pellegrini, el migcampista ofensiu s'ha retrobat amb el seu futbol més brillant. Assumint un rol protagonista tant en la creació com en la finalització de les jugades de l'equip.

Actualment, Isco és peça clau en l'engranatge ofensiu del Betis. Les seves actuacions en la present temporada 2024/25 han recuperat la millor versió del malagueny. Especialment a la UEFA Conference League, on, malgrat patir una fractura de peroné que el va apartar temporalment dels terrenys de joc, va tornar.

Aportant experiència, lideratge i qualitat tècnica a un equip que busca consolidar-se a Europa. Aquest rendiment destacat no ha passat desapercebut, cosa que ha provocat que diversos clubs hagin posat els ulls en ell, amb propostes d'alt nivell tant esportiu com econòmic.

La temptadora oferta des de Turquia

La continuïtat d'Isco perilla després de conèixer-se l'interès ferm del Besiktas, club que actualment dirigeix el tècnic noruec Ole Gunnar Solskjaer. L'equip d'Istanbul, històric del futbol turc, ha realitzat una oferta molt superior en termes econòmics respecte al salari actual que percep el futbolista al Betis.

Segons diverses fonts properes a la negociació, el conjunt turc estaria disposat a doblar la fitxa actual del jugador. Una cosa que, donada la seva edat i trajectòria, podria representar un dels seus últims grans contractes professionals.

A més del factor econòmic, el projecte esportiu del Besiktas és ambiciós, amb clares aspiracions europees. Isco encaixaria perfectament en la idea futbolística de Solskjaer. Qui busca en el malagueny la referència principal per dirigir l'atac del seu equip en competicions internacionals i a la Superlliga turca.

Una temporada més que notable

En el que va de temporada, Isco ha disputat un total de 25 partits, acumulant xifres notables com 3 gols i 6 assistències en 13 encontres disputats a La Liga. A més, a la Conference League ha estat peça fonamental, participant activament en la fase de grups fins abans de la seva lesió.

El seu valor de mercat ronda els 6 milions d'euros, però el club turc estaria disposat a oferir-li un contracte que doblaria el salari actual. Aquest factor podria influir en la decisió del jugador espanyol, qui es troba en una etapa de la seva carrera en què l'estabilitat econòmica i esportiva podrien inclinar la balança.

Què farà el Betis per retenir Isco?

Des del Betis tenen clar que Isco és clau per al present i futur immediat del club. Pellegrini l'ha convertit en eix central del seu esquema, valorant especialment la seva capacitat per interpretar el joc i assumir responsabilitats en moments decisius.

Tanmateix, igualar l'oferta econòmica del club turc podria ser complicat per a l'entitat verd-i-blanca. Encara que el club intentarà retenir-lo mitjançant millores en el seu contracte actual o promeses de futurs premis per objectius assolits, és evident que l'esforç econòmic necessari serà molt important.

A curt termini, tot indica que la decisió definitiva estarà en mans del propi futbolista. Isco haurà de triar entre seguir gaudint del futbol espanyol, on se sent còmode, o llançar-se a l'aventura turca. A la recerca d'estabilitat econòmica i un projecte diferent per a aquesta etapa madura de la seva carrera.