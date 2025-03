La perla sud-americana que ha estat oferida al Barça

El FC Barcelona continua explorant el mercat a la recerca de joves talents que puguin reforçar la seva plantilla i assegurar el futur del club. En aquest context, un prometedor davanter sud-americà ha captat l'atenció de la direcció esportiva blaugrana.

Després d'una temporada amb poques variants ofensives i la necessitat de rejovenir el seu atac, el Barça es troba en plena planificació de la seva plantilla per a la pròxima campanya. La recerca de jugadors joves amb projecció i capacitat golejadora és una prioritat per al club català, que busca mantenir la seva competitivitat tant a La Lliga com en competicions europees.

Neiser Villarreal: la joia colombiana en el radar del Barça

Neiser David Villarreal Quiñones, nascut el 24 d'abril de 2005 a Tumaco, Colòmbia, és un davanter centre de 19 anys que milita a Millonarios FC. Amb una alçada d'1,86 metres, destaca per la seva potència física i habilitat en el joc aeri. A més, la seva versatilitat li permet actuar com a extrem dret o esquerre, aportant mobilitat i opcions tàctiques a l'atac.

Villarreal es va formar en les categories inferiors de Millonarios i va debutar amb el primer equip al setembre de 2023. Des de llavors, ha participat en 11 partits oficials, acumulant 200 minuts de joc i registrant una assistència.

| Instagram

Una perla que comença a brillar

El jove davanter ha brillat especialment amb la selecció colombiana Sub-20. En el recent Campionat Sud-americà Sub-20 celebrat a Veneçuela, Villarreal es va consagrar com a màxim golejador del torneig, anotant 8 gols en 9 partits i contribuint amb 4 assistències. La seva actuació va ser clau perquè Colòmbia obtingués la medalla de bronze i assegurés la seva classificació al Mundial de la categoria.

A nivell de clubs, encara que la seva participació ha estat limitada, el seu potencial és evident. En la temporada 2024, va disputar 7 partits amb Millonarios, sumant 119 minuts i aportant una assistència.

El seu potencial aportació al Barça

Villarreal és un davanter centre amb una notable capacitat física i tècnica. La seva alçada i potència li permeten imposar-se en duels aeris, mentre que la seva velocitat i habilitat amb la pilota als peus li faciliten desbordar defenses i generar ocasions. A més, la seva versatilitat per jugar en ambdues bandes afegeix una dimensió addicional al seu joc, permetent adaptar-se a diferents esquemes tàctics.

En el context del FC Barcelona, Villarreal podria aportar frescor i dinamisme a l'atac. La seva joventut i projecció encaixen amb la filosofia del club d'apostar per talents emergents. A més, la seva capacitat golejadora i assistidora podria complementar els actuals davanters de l'equip, oferint alternatives en la rotació i augmentant la competència interna.

La situació contractual

El contracte de Neiser Villarreal amb Millonarios FC expira el 31 de desembre de 2025. No obstant això, el jugador ha manifestat la seva intenció de no renovar, cosa que obre la possibilitat de poder negociar la seva sortida abans de la finalització del vincle contractual. De fet, a partir de juny de 2025, Villarreal podrà negociar amb altres clubs europeus, cosa que podria facilitar la seva arribada al Barça en condicions econòmiques favorables.

La direcció esportiva del FC Barcelona, liderada per Deco, està avaluant la situació i considerant diferents escenaris per a la incorporació del davanter colombià. La possibilitat de fitxar-lo a baix cost o fins i tot com a agent lliure representa una oportunitat atractiva per al club. Que busca reforçar la seva plantilla sense comprometre la seva estabilitat financera actual.