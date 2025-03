Perilla la continuïtat d'un futbolista de l'Espanyol

Encara queda molta tela per tallar en el present curs, això està clar. Els objectius esportius primen per damunt de tot ara mateix; sobretot, en una situació tan tensa i dramàtica com la lluita per la permanència. Així i tot, Fran Garagarza ja comença a establir la seva fulla de ruta per al mercat de fitxatges del pròxim estiu.

En aquest ordre d'idees, mentre l'Espanyol continua lluitant pels seus objectius a LaLiga, alguns jugadors estan veient com el seu futur al club trontolla. Un dels noms propis en aquesta situació és Brian Oliván, el lateral esquerre que ha perdut protagonisme en els plans de l'entrenador a causa de la irrupció de Carlos Romero. Amb el seu contracte finalitzant al juny, la continuïtat del defensor està a l'aire.

| RCDE

El rol secundari de Brian Oliván

L'arribada del jugador de la pedrera del Villarreal, Carlos Romero, ha suposat un canvi de jerarquies en el lateral esquerre de l'Espanyol. Oliván, que va ser un home clau en l'ascens de l'equip a Primera Divisió, ha vist reduïda la seva participació. Aquesta temporada ha disputat 17 partits a LaLiga i un a la Copa del Rei, acumulant un total de 1.107 minuts, però només ha arribat als 45 minuts en 13 partits de Lliga.

El contracte del lateral inclou una clàusula que permetria la seva renovació automàtica si arriba als 20 partits amb més de 45 minuts jugats. No obstant això, amb només 11 jornades restants, necessitaria sumar el temps necessari en almenys 7 d'aquests partits per assegurar la seva continuïtat. Si no ho aconsegueix, quedarà lliure a l'estiu i haurà de buscar un nou destí.

Una carrera marcada per la Segona Divisió

Brian Oliván és un futbolista amb una trajectòria àmplia en el futbol espanyol. Format a La Masia del FC Barcelona, el lateral va passar per diverses lligues estrangeres abans d'assentar-se a Espanya. Després del seu breu pas per Braga i CSKA Sofia, va tornar a Espanya per jugar als filials del Valladolid i el Granada.

A Segona Divisió, la seva carrera va tenir estabilitat al Cadis, on va jugar durant tres temporades abans de passar per Girona i Mallorca. Al club balear va aconseguir continuïtat i bones actuacions, cosa que li va permetre fer el salt a l'Espanyol, on ha estat un jugador rellevant fins a aquesta temporada.

Un futur incert

Si Brian Oliván no aconsegueix assolir els minuts necessaris per renovar automàticament el seu contracte, es convertirà en agent lliure al juny. L'Espanyol tampoc sembla molt per la labor d'extendre la seva vinculació amb ell. Als seus 29 anys, el lateral podria tenir mercat en clubs de Segona Divisió o fins i tot en alguns equips de la zona baixa de Primera.