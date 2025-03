Perilla la continuïtat d'un crack del Saragossa: Problema per a Gabi

En una temporada on la regularitat ha estat el major repte, el Real Zaragoza s'ha agafat al talent jove per mantenir vives les seves aspiracions a la Lliga Hypermotion. No obstant això, no tot són bones notícies en el quadre aragonès. En plena planificació del tram final de la campanya, un assumpte comença a preocupar la direcció esportiva i el cos tècnic liderat per Gabi Fernández: la continuïtat d'Adrián Liso, una de les grans joies de la pedrera.

L'esportista, que ja va estar en el radar del Getafe CF l'estiu passat, torna a ser objectiu prioritari per al club azulón. Segons desvela Aragón Deporte, el seu nom hauria reaparegut en les negociacions entre ambdós clubs per Gabi, el nou tècnic. I encara que el Real Zaragoza es va remetre en el seu moment a la clàusula de rescissió, la insistència del conjunt madrileny podria canviar l'escenari en els pròxims mesos.

| Real Zaragoza

Liso, la perla de 19 anys que ho juga tot

Adrián Liso està sent una de les sensacions del curs a Segona. Amb només 19 anys, l'extrem ha disputat ja 31 partits oficials amb el primer equip aquesta temporada, sumant 4 gols i 2 assistències. Però el seu impacte va molt més enllà dels números: desequilibri, valentia en l'un contra un, intel·ligència tàctica i una maduresa impròpia per a la seva edat.

La seva polivalència en els costats, tant en banda esquerra com dreta, el converteixen en una eina imprescindible per a l'esquema ofensiu aragonès. El seu contracte amb el Zaragoza s'estén fins al 2029, i el seu valor de mercat actual ronda els 2 milions d'euros, encara que la seva clàusula és superior.

Adrián Liso VS Brea

El Getafe no es rendeix: Bordalás el vol

El Getafe, de la mà de José Bordalás, travessa un gran moment a LaLiga. Venen de guanyar a Osasuna a domicili (1-2) i s'han assentat a la zona mitjana de la taula, a només nou punts dels llocs europeus. El tècnic alacantí ha demanat reforços que aportin verticalitat, desbordament i joventut, i Adrián Liso compleix tots els requisits.

No és la primera vegada que el Getafe intenta el seu fitxatge. Ja en el mercat d'estiu passat van llançar una ofensiva que va ser rebutjada. Però ara, amb marge econòmic i amb l'opció d'incloure jugadors com Gabi en l'operació, l'escenari podria canviar. Al club madrileny estan convençuts que Liso pot fer el salt a Primera i créixer a l'empara d'un entrenador exigent com Bordalás.

El dilema del Zaragoza: vendre o blindar?

Per al Real Zaragoza, perdre Liso ara seria un cop esportiu considerable. Encara que la clàusula el protegeix legalment, als despatxos saben que el jugador ha cridat l'atenció de diversos clubs i que retenir-lo no serà fàcil si arriben ofertes serioses. El repte per a Gabi i per a tota l'estructura del club serà oferir-li un projecte esportiu atractiu i competitiu que l'inviti a continuar.

Des de l'afició, la preocupació creix. Després de diversos anys fora de l'elit, el zaragocisme ha tornat a il·lusionar-se amb una generació de joves que podria marcar un abans i un després. Liso representa aquesta esperança, però també aquest risc de ser víctima del mercat.