Pedrerol llança un missatge contundent sobre Vinicius: 'Era perillós...'

La lesió de Vinicius Jr. ha encès totes les alarmes al Reial Madrid. El brasiler estarà tres setmanes de baixa després de patir una lesió al bíceps femoral. La seva absència serà especialment sensible al crucial partit de Champions League contra el Liverpool a Anfield aquest dimecres. Aquest contratemps, atribuït a l'acumulació de minuts, ha provocat crítiques intenses, entre elles les contundents declaracions de Josep Pedrerol a El Chiringuito.

El periodista no va dubtar a assenyalar errors de gestió en la planificació dels minuts de Vinicius per part de Carlo Ancelotti. "Vam dir dijous que era perillós que jugués Vinicius (a Leganés). L'important era el partit contra Liverpool", va afirmar amb to crític. Pedrerol va subratllar que el brasiler venia d'un viatge llarg després de jugar amb la selecció i de concedir entrevistes, cosa que va augmentar el desgast físic.

L'extrem esquerre, la posició natural de Vinicius, també és on Kylian Mbappé se sent més còmode, segons Pedrerol. "Era una oportunitat perquè Mbappé jugués per l'esquerra, el lloc on més còmode se sent", ha afegit. No obstant això, Ancelotti va optar per mantenir Vinicius al camp durant tot el partit contra el Leganés, cosa que el periodista va qualificar com un error de càlcul.

Gestió "despistada" d'Ancelotti

"Et volem al 100% contra el Liverpool. No jugues aquest partit. ¿Se'l pot fer entendre això a Vinicius?", va qüestionar Pedrerol. Aquestes paraules reflecteixen la seva frustració davant de la gestió de la situació per part del tècnic italià. Segons el periodista, era prioritari cuidar el brasiler per tenir-lo disponible en els moments clau de la temporada.

La lesió de Vinicius també obre un debat sobre el rol de Mbappé al Reial Madrid. Encara que actualment juga com a davanter centre, la seva posició més natural és la banda esquerra. Pedrerol va suggerir que aquesta lesió podria ser una oportunitat per provar el francès al seu lloc favorit. "Veurem Mbappé per l'esquerra, encara que costi molt a Ancelotti assumir això", va comentar.

| Real Madrid, María Jiménez

Pedrerol també va llançar una crítica més general a la gestió d'Ancelotti aquesta temporada, qualificant-la de “despistada”. El tècnic italià, malgrat la seva experiència, sembla que està enfrontant dificultats per manejar l'exigent calendari i la rotació de jugadors. Aquest incident amb Vinicius afegeix pressió sobre la presa de decisions en moments crucials.

L'absència de Vinicius no només suposa un cop per al Reial Madrid en termes esportius, sinó que també posa en qüestió l'estratègia de gestió d'Ancelotti. Mentre que el brasiler treballa per recuperar-se, el tècnic haurà de buscar alternatives i demostrar que pot manejar la situació. Les paraules de Pedrerol ressonen com un ressò de les preocupacions de l'afició, que espera respostes en aquest moment delicat.