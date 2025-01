Pedrerol avisa a Carlo Ancelotti després de la derrota del Madrid: 'A Florentino...'

per Sergi Guillén

La contundent derrota del Real Madrid a la final de la Supercopa d'Espanya, 2-5 davant el Barcelona, ha encès totes les alarmes en l'entorn merengue. El conjunt blanc, que feia pocs mesos havia protagonitzat una ratxa victoriosa tant a La Liga com a la Champions League, es va veure àmpliament superat pel seu etern rival.

Per acabar-ho d'adobar, el Barça va mantenir la golejada fins i tot després de quedar-se amb un futbolista menys. Posant en evidència els problemes defensius de l'equip i l'escassa reacció anímica de la plantilla. Només la figura de Kylian Mbappé es va salvar parcialment del naufragi, en anotar un gol i generar una mica de perill en atac.

Com sol ser habitual quan el Real Madrid cau de forma estrepitosa, el silenci a la cúpula directiva va ser gairebé absolut. Pocs jugadors van atendre els mitjans i Real Madrid TV va tallar la retransmissió molt aviat després del xiulet final. No obstant això, lluny de calmar els ànims, aquesta tàctica de baixa exposició mediàtica va provocar un major enuig en alguns dels periodistes tradicionalment més afins al club.

Josep Pedrerol explota després de la golejada

Un dels més crítics va ser Josep Pedrerol, presentador de ‘El Chiringuito’. Qui en el seu programa va emetre un missatge contundent dirigit tant al cos tècnic com a la directiva merengue.

| El Chiringuito

“Pensarà Florentino ‘amb un Madrid que guanya la Champions i LaLiga, fitxo per fi a Mbappé. Serà un equip imbatible, oi? Que es passejarà per LaLiga i lluitarà amb els grans d'Europa’. Una altra vegada el Barça li pinta la cara”, va enfatitzar Pedrerol, deixant en l'aire la sensació que la golejada soferta podria comportar conseqüències més serioses de les que es pensen.

El periodista, en la seva intervenció, va desvelar a més un detall que li va cridar poderosament l'atenció en finalitzar el partit: “Florentino somreia al final del partit, m'ha cridat l'atenció. El que més li molesta és perdre en esdeveniments com aquest, en aquests partits que es veuen a tot el món”. La frase no fa sinó subratllar la rellevància internacional de la Supercopa d'Espanya, que als ulls del president blanc resulta fonamental tant en l'esportiu com també en l'institucional.

L'advertència directa va arribar immediatament després: “Ancelotti, compte”. Amb aquestes paraules, Pedrerol va voler reflectir el possible descontentament que Florentino Pérez pugui tenir amb el tècnic italià després de dues derrotes molt doloroses aquesta temporada contra el Barça.

Una a LaLiga al mateix Santiago Bernabéu i una altra en aquesta Supercopa disputada a l'Aràbia Saudita. Ambdues exhibicions culers suggereixen que l'hegemonia blanca de l'any anterior podria haver-se esvaït amb més rapidesa de la desitjada.

L'estatus de Carlo Ancelotti, la trajectòria del qual amb el Real Madrid inclou títols tan importants com la Champions, no l'eximeix de ser assenyalat després d'un revés de tals dimensions.

A partir d'ara, la pilota és a la teulada de Florentino Pérez i de la directiva. La pregunta que ronda l'ambient és si el màxim mandatari blanc prendrà mesures dràstiques o brindarà un vot de confiança.

A un entrenador que, malgrat els èxits recents, veu com el Barça torna a passar-li per sobre en un Clàssic definitiu. Per a Pedrerol, la paciència podria esgotar-se aviat: “Ancelotti, compte…”. Una sentència que manté la tensió a la casa blanca.