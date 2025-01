Espectacle de Ricard Ustrell i Àngel Llàcer contra Joan Laporta a TV3

El Barça ja ha guanyat un títol aquesta temporada. Va guanyar ahir diumenge la Supercopa d'Espanya davant el Real Madrid per un contundent 2-5. El resultat podria haver estat molt més gran si l'àrbitre no hagués expulsat el porter Szczęsny amb vermella directa. L'expulsió va ser correcta, però Gil Manzano també va perdonar les expulsions de Vinicius i de Camavinga per part del conjunt blanc.

Amb un home menys, Hansi Flick es va veure obligat a fer canvis. Iñaki Peña va entrar substituint Lamine Yamal i Dani Olmo va entrar en el lloc de Gavi, per tenir més control de la pilota. Després del gol de falta directa, el marcador ja no es va moure i els blaugranes van saber aguantar el resultat amb un home menys sobre la gespa.

A Col·lapse, la nit abans, Ricard Ustrell va convidar Sandro Rey que va predir el futur del Barça. Va dir que guanyaria, com a mínim, un títol aquesta temporada. Ja l'ha guanyat. La Lliga va assegurar que era molt difícil, però no va dir res sobre les altres competicions: Copa del Rei i Champions League.

Rialles i crítiques contra Joan Laporta

L'altre convidat va ser Àngel Llàcer, qui va fer un tall de mànigues quan es va parlar del president Joan Laporta. El músic va deixar clar que és partidari del president del Barça, igual que els altres presents, que li van riure les gràcies.

Sandro Rey també va assegurar que Joan Laporta no es menjaria els torrons del Nadal de 2025. Això vol dir que preveu una moció de censura o una dimissió. Una cosa que és difícil que passi.

Àngel Llàcer, molt més que Operación Triunfo

El català va iniciar la seva carrera artística al teatre, destacant per la seva versatilitat i carisma en escena. La seva popularitat va augmentar significativament en convertir-se en professor d'interpretació al programa "Operación Triunfo", on el seu estil pedagògic i personalitat van enamorar l'audiència.

A més de la seva tasca a televisió, Llàcer ha dirigit i protagonitzat diverses obres teatrals de renom, consolidant-se com una figura clau en l'escena teatral. La seva participació en programes com "Tu cara me suena" i "Tú sí que vales" ha reforçat la seva presència en l'àmbit televisiu, sent reconegut per la seva energia i entusiasme.

Quant a la seva vida personal, Àngel Llàcer ha estat reservat, encara que sovint ha compartit aspectes íntims. El 2024, va explicar que patia una greu malaltia que el va mantenir allunyat dels escenaris i la separació de la seva parella després d'una relació de sis anys.

Respecte a les seves preferències futbolístiques, no hi ha informació pública que indiqui la seva afició per algun equip en particular, però el gest en contra de Joan Laporta fa intuir dues coses. O és de l'Espanyol o és antilaportista.