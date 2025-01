Marçal Lorente es converteix en woke: 'Joan Laporta és com...'

per Pol Nadal

La Supercopa d'Espanya jugada a l'Aràbia entre FC Barcelona i Real Madrid va acabar en sorpresa. O no. Els més optimistes pronosticaven una victòria blaugrana i pensaven que el partit del 0-4 al Santiago Bernabeu es podia repetir. El partit va començar bé, amb ocasions del Barça en els primers minuts que no van aconseguir perforar la xarxa rival.

No obstant això, un gol de Kylian Mbappé després d'un contraatac del Real Madrid que va començar amb una possible falta a Marc Casadó va suposar el primer gol blanc. El Barça no va canviar el seu estil de joc i els gols van arribar.Lamine Yamal, Robert Lewandowski de penal, Raphinha de cap i el brasiler, de nou, en el descompte de la primera part van posar l'1-4.

La segona part va començar igual que la primera, amb un huracà blaugrana. Alejandro Balde va marcar l'1-5. Minuts després, Gil Manzano va expulsar el porter Szczęsny amb vermella directa. El Real Madrid va marcar en la mateixa falta mitjançant Rodrigo, però no va fer res més. El 2-5 va ser el resultat definitiu.

| XCatalunya, Canva

Els crítics amb Joan Laporta ara callen

Els líders opositors i els seus satèl·lits, que en la prèvia del partit havien estat tan actius ara callen. Alguns celebraven la no inscripció de Pau Víctor i Dani Olmo i van haver de lamentar que el Barça aconseguís la cautelaríssima per jugar la Supercopa d'Espanya. Amb el partidàs del Barça, el silenci és encara més gran.

Marçal Lorente, va publicar ahir diumenge a Mundo Deportivo un article en el qual comparava Joan Laporta amb líders mundials com Donald Trump o Milei. També amb líders espanyols difunts (o no) com Jesús Gil y Gil.

"Laporta és el Trump o el Milei del Barça, el populista excèntric que lluita contra tot i contra tots, que ha substituït els discursos pels gestos grollers. Als laportistes els semblaria xabacà si Gil y Gil entrés en una llotja insultant i fent un tall de mànigues però ara sembla un orgull", diu Lorente.

| XCatalunya

El Barça goleja i juga bé

La veritat és que el Barça ha recuperat les millors sensacions. Goleja i juga bé. Hansi Flick ha retornat l'optimisme al barcelonisme. Ha marcat 9 gols al Real Madrid en dos partits i ha posat en dubte la continuïtat de Carlo Ancelotti. A més, tot això ho fa jugant amb joves de la Masia. Homes de poca edat que gaudeixen jugant a futbol com si ho fessin al pati de la seva escola.