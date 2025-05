La dedicatòria de Raphinha en el Clàssic que enfonsa el Reial Madrid

per Mireia Puig

Avui diumenge 11 de maig de 2025, el FC Barcelona va aconseguir una victòria crucial per 4-3 sobre el Real Madrid en un emocionant Clàssic disputat a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. Aquest triomf acosta el conjunt blaugrana al títol de LaLiga, ampliant el seu avantatge a set punts sobre el seu etern rival amb només tres jornades restants. No obstant això, més enllà del resultat, el partit va estar marcat per la destacada actuació de Raphinha i la polèmica al voltant de la seva celebració.

Un partit trepidant amb un Barça que ha realitzat una remuntada èpica

L'encontre va començar amb un domini primerenc del Real Madrid, que es va avançar 0-2 gràcies a un penal convertit per Kylian Mbappé i un segon gol del francès després d'una assistència de Vinícius Jr.

No obstant això, el Barcelona va reaccionar ràpidament: Eric García va reduir distàncies amb un cop de cap després d'un córner, Lamine Yamal va empatar amb un xut corbat imparable, i Raphinha va completar la remuntada amb dos gols abans del descans, col·locant el marcador 4-2.

| F.C. Barcelona, XCatalunya, Canva

Mbappé va completar el seu hat-trick a la segona meitat, però no va ser suficient per evitar la derrota del conjunt blanc.

Raphinha, MVP del partit i protagonista per la seva celebració

Raphinha va ser la figura del partit, no només pels seus dos gols, sinó també per la seva participació activa en l'atac i la seva capacitat per liderar la remuntada de l'equip.

Després dels seus gols, Raphinha va celebrar assenyalant l'embenat a la seva mà dreta, un gest interpretat com una resposta a les recents acusacions de dopatge cap als jugadors del Barcelona per l'ús d'embenats compresius. Aquest gest ha generat controvèrsia i ha estat àmpliament discutit en mitjans i xarxes socials.

| FCB

Amb aquesta victòria, el FC Barcelona es col·loca a un pas de conquerir el seu 28è títol de LaLiga. Una victòria en el seu pròxim partit o una ensopegada del Real Madrid assegurarien matemàticament el campionat per als blaugranes.

El Barça podria ser campió davant l'Espanyol

El Clàssic de l'11 de maig de 2025 serà recordat no només per l'emocionant remuntada del Barcelona, sinó també per la polèmica celebració de Raphinha, que ha afegit un nou capítol a la intensa rivalitat entre ambdós clubs. Mentre el Barça s'acosta al títol - podria ser-ho aquest dijous - el Real Madrid haurà de reflexionar sobre el seu rendiment i les controvèrsies extraesportives que han marcat aquesta temporada.