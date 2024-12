Paco González dice lo que muchos piensan sobre la entrevista a Mbappé: 'Me ha...'

Kylian Mbappé ha sido uno de los futbolistas más mediáticos de los últimos meses. Su polémica salida del PSG, su rendimiento irregular en el Real Madrid y sus ausencias con la selección francesa han generado constantes debates. A pesar de ser uno de los jugadores más influyentes del fútbol actual, sus decisiones y declaraciones suelen dividir opiniones en el ámbito deportivo.

Recientemente, Canal Plus Francia publicó una entrevista con Mbappé que prometía arrojar luz sobre su situación actual. El delantero habló sobre su adaptación al Real Madrid, su presión mediática y su estado mental. Sin embargo, la entrevista no convenció a todos, especialmente a Paco González, director de Tiempo de Juego, quien expresó su decepción en El Tertulión.

En dicha entrevista, Mbappé reconoció haberse sentido "fatigado", lo que habría afectado su rendimiento esta temporada. Admitió no haber estado "a la altura de lo esperado" y pidió paciencia, asegurando que la verdadera evaluación llegará en la segunda mitad de la temporada. "En el Real Madrid, se espera a la segunda parte de la temporada para juzgarte", afirmó el jugador.

Sin embargo, Paco González fue crítico con la entrevista, considerándola trivial y superficial. "Me ha parecido todo bastante normalito, muy 'chau-chau'", comentó en el programa. Según González, aunque Mbappé fue "muy correcto", la entrevista careció de profundidad. "No he visto nada transgresor, ningún comentario que realmente me haga pensar que está diciendo algo nuevo o interesante", añadió.

Otras opiniones sobre la entrevista

Otros colaboradores del programa, como Santi Cañizares, abordaron aspectos más serios de la entrevista, como las acusaciones de acoso sexual que han salpicado al delantero en Suecia. Mbappé aseguró no sentirse preocupado por el tema, aunque admitió el "ruido" mediático alrededor de su persona. "Si la Justicia me convoca, iré", afirmó Mbappé. Para Cañizares, este tema es fundamental, ya que afecta tanto al honor del jugador como a su estabilidad emocional.

Paco González también destacó la falta de autocrítica de Mbappé en la entrevista. Según explicó Dani Gil en el mismo programa, en Francia, los comentaristas de Canal Plus expresaron una decepción similar. Los expertos echaron en falta explicaciones sobre por qué Mbappé está tan lejos de su mejor versión, así como detalles sobre su relación con el seleccionador francés, Didier Deschamps.

En el programa, Manolo Lama y otros colaboradores valoraron la entrevista como una oportunidad para entender el momento que atraviesa Mbappé. Sin embargo, González insistió en su visión crítica: "Me interesa lo que dicen los jugadores, pero mucho más lo que hacen". Para él, el contenido de la entrevista no aportó nada realmente nuevo sobre la estrella francesa.