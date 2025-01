Eufòria al Barça per una jugada mestra d'Hansi Flick

El dia d'avui era sens dubte una prova de foc per al F.C Barcelona de Hansi Flick. Els culers rebien al penúltim classificat de LaLiga, el València, i per a això el tècnic alemany ha optat per donar descans a diversos futbolistes. La suplència més destacada ha estat la de Robert Lewandowski, no obstant això la seva no ha estat l'única que ha ressonat entre l'afició.

Amb l'últim duel de la fase de lliga de la Champions a la volta de la cantonada contra l'Atalanta, el preparador ha variat l'onze titular. A la porteria ha repetit Szczesny, mentre que a la defensa Eric García ha donat descans a Ronald Araujo. Al mig del camp, la baixa d'última hora de Pedri ha donat lloc a una nova titularitat per a Frenkie De Jong.

D'altra banda, a la part ofensiva, Fermín López i Ferran Torres han donat descans a futbolistes com Gavi i Lewandowski. Amb totes aquestes rotacions, abans de l'inici de l'encontre, l'afició esperava un partit complicat davant un València necessitat de punts. No obstant això, els menys habituals han donat la talla i han consagrat la jugada mestra a mans de Hansi Flick.

Uns primers 45 minuts perfectes

I és que 3 dels futbolistes menys habituals han aprofitat l'oportunitat que els ha donat Hansi Flick per marcar en un encontre que ja està del tot encarrilat. En només 45 minuts, el FC Barcelona li ha endossat 5 gols a l'equip che, i el primer d'ells ha arribat en tan sols 3 minuts de partit.

Aquest ha estat transformat per Frenkie de Jong, qui cada vegada té més minuts en l'esquema de l'entrenador alemany. Sense anar més lluny, el periodista Toni Juanmartí ha destacat aquesta situació. "A Flick li venia agradant el que veia de Frenkie de Jong que confiava en ser titular davant el València", ha escrit al seu compte de X (Twitter).

Només 5 minuts més tard, una altra de les cares noves, Ferran Torres, no ha faltat a la cita de la llei de l'ex. El valencià li ha marcat de nou al seu ex equip després d'una gran passada d'Alejandro Baldé. Així doncs, aquest ha estat l'inici d'un vendaval total per part dels locals.

Al minut 14, Raphinha ha aprofitat una gran passada de Fermín López per regatejar Mamardashvili i marcar a plaer el 3-0. A més, aquesta no ha estat l'única contribució de Fermín al marcador d'avui, ja que al minut 24 i a l'última jugada de la primera part ha anotat.

L'andalús és un dels futbolistes més usats com a revulsiu per part de Flick, i aquesta vegada ha demostrat que també pot rendir des de l'inici de l'encontre. Així doncs, després de l'ensopegada a Getafe, el Barça torna a retrobar-se amb les bones sensacions en Lliga.