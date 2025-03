L'Oviedo tanca el seu primer fitxatge per a la temporada 2025/2026: Molt nivell

La planificació esportiva del Real Oviedo per a la pròxima temporada ja ha començat amb un moviment que promet il·lusionar l'afició. En un any en què el club busca consolidar-se com un candidat a l'ascens a Primera Divisió, la direcció ha pres la decisió de fer una aposta ferma per un dels seus jugadors més destacats en aquesta campanya.

Segons ha informat La Nueva España, el Real Oviedo ha decidit exercir l'opció de compra sobre Ilyas Chaira, extrem marroquí que ha brillat aquesta temporada en Segona Divisió. Chaira va arribar cedit pel Girona al conjunt asturià a l'inici de la campanya i ha demostrat ser una peça clau en l'esquema de l'equip. El seu rendiment ha convençut la direcció esportiva, que ha apostat per la seva continuïtat amb un traspàs definitiu.

| Real Oviedo

El club carbayó pagarà 1,5 milions d'euros per quedar-se amb una part dels drets del jugador, mentre que el Girona conservarà un percentatge amb vistes a una futura venda. Aquesta operació reflecteix la confiança de l'Oviedo en el futbolista de 24 anys, qui ha demostrat la seva qualitat amb actuacions determinants.

Chaira, un jugador clau en l'atac

Els números de Chaira aquesta temporada avalen la decisió del Real Oviedo. Amb 7 gols i 3 assistències en els 26 encontres que ha disputat fins al moment, l'extrem s'ha consolidat com una de les principals armes ofensives de l'equip. La seva velocitat, regat i capacitat per generar perill a l'àrea rival l'han convertit en una referència per al conjunt dirigit per Javier Calleja.

El marroquí està sent fonamental en la lluita de l'Oviedo pels llocs d'ascens. A falta de diverses jornades per al tancament del campionat, l'equip asturià es troba a la zona de play-off, amb opcions reals de lluitar per un retorn a l'elit del futbol espanyol. La continuïtat de Chaira podria ser un factor determinant en aquesta recta final de la temporada.

Un pas endavant en la seva carrera

Format en les categories inferiors del Girona, Ilyas Chaira no havia tingut l'oportunitat de consolidar-se en el primer equip del club català. No obstant això, la seva cessió a l'Oviedo li ha permès guanyar protagonisme i demostrar que està llest per competir al més alt nivell. Amb aquesta compra, el jugador s'assegura estabilitat i la possibilitat de seguir creixent en un entorn on ha sabut brillar.

El fitxatge de Chaira és una mostra de l'ambiciós projecte que el Real Oviedo està construint de cara al futur. Amb aquesta inversió, el club no només reforça la seva plantilla actual, sinó que també aposta per un futbolista amb potencial per ser peça clau en els pròxims anys. Ara, l'objectiu de l'equip és seguir sumant victòries per aconseguir l'ansiat ascens i, amb Chaira en les seves files, la il·lusió de l'afició segueix en augment.