Gerard Piqué saca a la luz una jugada muy sucia de Sergio Ramos contra él

La rivalidad entre FC Barcelona y Real Madrid siempre ha sido máximo. Y esta rivalidad ha aumentado cuando en ambos equipos han jugado futbolistas que sentían los colores. Un ejemplo es la relación entre Gerard Piqué y Sergio Ramos. Contrarios cuando vestían de azulgrana y de blanco y en el mismo equipo cuando defendían los colores de La Roja.

El exfutbolista del Barça, Gerard Piqué, ha explicado un tenso episodio vivido con Sergio Ramos y Julen Lopetegui. El contexto es su postura política y el referéndum de independencia de Catalunya del 1 de octubre de 2017. Piqué ofreció un testimonio impactante que ilustra la mezcla de política y deporte en momentos clave de su carrera.

El 1-O fue una fecha histórica para Catalunya, marcada por un referéndum de independencia que fue reprimido duramente. En el mundo deportivo, el Barça también vivió la tensión, con jugadores como Piqué proponiendo suspender el partido que debía jugarse ese día. Finalmente, el club decidió disputar el encuentro a puerta cerrada, decisión que dividió opiniones.

En el documental de TV3, Gerard Piqué ha relatado cómo su posición a favor del derecho a decidir generó tensiones dentro de la selección española. Según explicó, durante una concentración en Las Rozas, tanto el entonces entrenador, Julen Lopetegui, como el capitán, Sergio Ramos, le exigieron que pidiera disculpas públicamente. Piqué detalló que incluso le habían preparado un discurso escrito para su supuesta rectificación, el cual él rechazó de manera contundente.

Petición en forma de coacción

“Me dijeron: 'Te has posicionado mucho a favor de Catalunya', y me pidieron que pidiera perdón. Yo les respondí que no lo haría”, explicó Piqué en el programa. Además, mencionó que, tras leer el papel que le entregaron, lo rompió y aclaró que, si daba una declaración, sería bajo sus propios términos. “Desde ese momento, cada vez que iba a la selección era un lío, siempre había pitos”, añadió.

La rivalidad entre el Barça y el Real Madrid, que trasciende lo deportivo, se manifestó nuevamente en este conflicto. Piqué destacó que su postura política siempre fue en favor de la democracia y el derecho a decidir, lo que, según él, fue malinterpretado y utilizado en su contra.

El programa Un Nou Clam no solo resalta la trayectoria del club, sino también las figuras que han marcado su historia reciente. Piqué, uno de los emblemas del Barça, ha dejado claro que su compromiso con sus ideales fue inquebrantable, incluso frente a presiones externas.

Este testimonio de Piqué no solo revive las tensiones vividas en esos días, sino que también evidencia cómo la política puede influir en la convivencia dentro de un equipo nacional. Una vez más, el exfutbolista muestra su carácter y sinceridad, desvelando capítulos que otros hubieran preferido mantener ocultos.