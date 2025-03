Oficial: El substitut de Javi Calleja a l'Oviedo

per Sergi Guillén

El Real Oviedo ha decidit fer un gir en la direcció tècnica a la recerca de revitalitzar l'equip en la recta final de la temporada. Després d'una sèrie de resultats adversos, la directiva ha optat per un canvi a la banqueta per intentar complir amb els objectius marcats a l'inici de la campanya.

Malgrat ocupar la sisena posició en la classificació, que atorga accés als llocs de playoff d'ascens, el Real Oviedo ha mostrat un rendiment irregular. L'acumulació de només un punt dels últims dotze possibles ha generat preocupació entre els dirigents i l'afició. Aquesta situació ha portat el club a prendre decisions dràstiques per revertir la dinàmica negativa.

Una mala ratxa de resultats

La recent derrota per 1-0 davant el Granada ha estat el detonant per a la destitució de Javi Calleja. L'equip, que fa tot just un mes es trobava colíder de la lliga després d'una victòria a Burgos, ha experimentat un declivi en el seu joc i rendiment. Aquesta caiguda en el rendiment ha posat en risc les aspiracions d'ascens, objectiu prioritari per a l'entitat asturiana.

| XCatalunya

Durant l'etapa de Calleja, el Real Oviedo va mostrar un joc sòlid i efectiu, encara que no sempre vistós. No obstant això, en les últimes setmanes, l'equip ha perdut consistència defensiva i ha tingut dificultats per generar ocasions de gol. La falta d'actitud guanyadora assenyalada pel mateix Calleja després del partit contra el Granada ha estat un reflex de la crisi que travessa el vestidor.

Amb deu jornades per disputar-se, el Real Oviedo busca un revulsiu que permeti a l'equip recuperar el camí de la victòria i assegurar la seva presència en els playoffs d'ascens. L'arribada d'un nou entrenador es presenta com una oportunitat única per així renovar la motivació del planter i ajustar aspectes tàctics que han fallat en les últimes dates.

Veljko Paunovic, l'elegit per liderar el canvi

El club ha decidit apostar per Veljko Paunovic com a nou entrenador del primer equip. El serbi, amb passat com a jugador de l'Oviedo en la temporada 2000-2001, torna ara en qualitat de tècnic amb la missió de reconduir l'equip cap a l'ascens. Paunovic compta amb una àmplia experiència a les banquetes.

Havent dirigit seleccions juvenils de Sèrbia, al Chicago Fire a la MLS, al Reading a Anglaterra i clubs com Chivas de Guadalajara i Tigres. El seu coneixement del futbol internacional i la seva capacitat per gestionar vestidors són aspectes que la directiva ha valorat positivament.

La decisió d'incorporar Paunovic ha estat recolzada per Jesús Martínez, president del Grupo Pachuca i màxim accionista del Real Oviedo. La relació entre ambdós es va forjar durant la seva etapa en el futbol mexicà, cosa que ha facilitat les negociacions per a la seva possible arribada al club asturià.

S'espera que Paunovic dirigeixi el seu primer entrenament aquesta mateixa tarda i debuti a la banqueta en el pròxim enfrontament davant el Màlaga. Programat per al diumenge a les 16:15 hores al Carlos Tartiere.

Amb aquest canvi en la direcció tècnica, el Real Oviedo busca revitalitzar l'equip i mantenir vives les esperances d'ascens. L'afició espera que l'arribada de Paunovic marqui un punt d'inflexió i permeti al club assolir els objectius plantejats a l'inici de temporada.