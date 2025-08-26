Cop d’efecte de Deco: Lliga una jove estrella pel Barça

El Barça continua treballant en el mercat actual, amb diverses prioritats. Tanmateix, Deco ja ha decidit anticipar-se i planificar el futur. Enmig d'inscripcions pendents i sortides complicades, el director esportiu pensa a llarg termini. L'objectiu és consolidar la plantilla i fer un salt qualitatiu.
El portuguès ha mostrat sempre una enorme capacitat per detectar joves talents. Des de la seva arribada al càrrec, ha insistit a no descuidar el futur. Mentre Flick espera reforços en aquest tram final de mercat, Deco observa perfils prometedors per a futures temporades. I a Croàcia ha trobat un jugador que l'obsessiona.
Un nom que desperta il·lusió i records
Els ojeadors culers van quedar impressionats a l'Europeu sub-17 disputat recentment. Allà, el jove futbolista va demostrar que té caràcter competitiu i un gran talent natural. La seva progressió va cridar l'atenció de diversos grans equips europeus. Tanmateix, el Barça s'ha avançat amb rapidesa.
El seu nom és Cardoso Varela, extrem portuguès de només disset anys. Deco ho va intentar fitxar fa un any sense cap èxit. Aleshores, qüestions legals van impedir la seva sortida de l'Oporto, on brillava en categories inferiors. El Dinamo de Zagreb es va aprofitar d'aquella situació i el va fitxar.
El paral·lelisme amb Dani Olmo i Pedri González
Varela vol seguir un camí semblant al de Dani Olmo. Consolidar-se a Croàcia, fer un gran salt i arribar a un club poderós. Per a ell, el Barça representa l'oportunitat ideal de créixer a Europa. Deco ja té un acord verbal amb el seu agent per al 2026.
La fórmula serà similar a l'operació realitzada per Pedri González. En aquell cas, cinc milions inicials es van transformar en més de 20 posteriors. Amb Varela podria passar quelcom semblant, fins a superar fàcilment els 25 milions. Un moviment calculat, amb poc risc i un enorme marge de benefici.
Bones relacions amb Zagreb faciliten l'operació
El Barça manté un vincle fluid amb el Dinamo de Zagreb. Recentment, ambdues entitats van col·laborar en el traspàs de Sergi Domínguez. Aquesta sintonia pot accelerar els tràmits per a un acord definitiu. Laporta i Deco confien a tancar l'operació amb discreció i fermesa.
El portuguès és conscient que el futur del club depèn d'apostes intel·ligents. No sempre es pot competir amb clubs que paguen xifres astronòmiques. Per això, avançar-se al mercat resulta essencial per assegurar el talent. El cas Varela encaixa perfectament en aquesta estratègia.
El futur culer s'assegura des del present
L'acord no significa que arribi immediatament a Barcelona. Tot apunta que romandrà una temporada més a Zagreb. L'objectiu és que sumi minuts, guanyi experiència i arribi més madur. El Barça l'espera amb els braços oberts per a l'estiu del 2026.
L'aposta de Deco reflecteix un pla estratègic molt ben dissenyat. El club vol unir Varela amb la nova generació liderada per Lamine Yamal. Amb joves de tant talent, la il·lusió del barcelonisme està garantida. El futur comença a construir-se des d'avui a la direcció esportiva.