Moviment clau de l'Oviedo: Fitxatge de luxe

per Iker Silvosa

El Real Oviedo torna a somiar amb l'ascens a Primera Divisió. Després de diverses temporades intentant-ho, aquest any es perfila com un dels candidats més sòlids per aconseguir-ho. L'equip de Javi Calleja està mostrant un rendiment molt competitiu a LaLiga Hypermotion, amb actuacions que han il·lusionat l'afició del Carlos Tartiere.

La possibilitat de jugar a l'elit del futbol espanyol porta amb si decisions clau en el mercat de fitxatges. Entre elles, destaca l'opció de compra que el club asturià té sobre Ilyas Chaira, un dels seus jugadors més importants aquesta temporada. Si l'equip aconsegueix l'anhelat ascens, podrà fer-se amb el jugador en propietat per una xifra que ronda els 1,5 milions d'euros.

Ilyas Chaira va arribar al Real Oviedo cedit pel Girona FC aquest estiu. Als seus 23 anys, l'extrem nascut a Ripoll està vivint el millor moment de la seva carrera. En el que va de temporada, Chaira ha disputat 18 partits, anotant 5 gols i repartint 2 assistències. La seva capacitat per decidir partits l'ha convertit en un pilar fonamental per a Javi Calleja.

Un dels moments més destacats de Chaira va ser la seva actuació davant el Real Zaragoza. En aquell partit, l'Oviedo va remuntar un 2-0 a La Romareda gràcies a un doblet seu, aconseguint una victòria crucial per 2-3. Aquestes actuacions han reafirmat la importància del jugador en l'esquema de l'equip.

| Real Oviedo

Un acord beneficiós per a ambdues parts

L'acord de cessió entre el Real Oviedo i el Girona inclou una opció de compra de 1,5 milions d'euros. Aquesta clàusula podrà activar-se si l'Oviedo ascendeix a Primera Divisió al final de la temporada. A més, el Girona s'asseguraria un percentatge d'una futura venda, cosa que converteix l'operació en beneficiosa per a ambdós clubs.

La decisió d'incloure aquesta opció de compra mostra la confiança que l'Oviedo va dipositar en Chaira des del principi. El jugador, que ja va mostrar la seva qualitat al CD Mirandés la passada temporada, ha fet un salt de qualitat que li ha permès destacar en un equip amb aspiracions majors. Amb el seu rendiment actual, Chaira s'ha consolidat com una de les peces clau de l'equip. Malgrat la seva joventut, ha demostrat maduresa i consistència en el seu joc, qualitats que són molt valorades pel cos tècnic i l'afició.

En cas d'ascens, el fitxatge de Chaira seria una inversió estratègica per al Real Oviedo. Amb només 23 anys, la seva projecció el converteix en un actiu molt valuós. A més, el seu preu és assequible en comparació amb el seu rendiment i potencial, cosa que el converteix en una oportunitat difícil de rebutjar.