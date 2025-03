El Chiringuito rep a Twitter després del gol de Lamine Yamal contra l'Atlético

Ahir s'enfrontaven dos dels equips capdavanters en la lluita pel títol de La Lliga, el F.C Barcelona i l'Atlètic de Madrid. Els colchoneros rebien el conjunt culé al Metropolitano després de la ressaca negativa d'emocions de l'eliminació en penals a la Champions davant el Real Madrid. Per la seva banda, la situació del Barça era tot el contrari, amb ganes de reafirmar el seu lideratge domèstic després de la classificació europea davant el Benfica.

El partit es va posar molt de cara per als locals al final de la primera part, després d'una gran jugada individual del 'Cholito' que rematava a plaer Julián Álvarez. A més, un habitual en el gol com és Alexander Sorloth posava el 2-0 al minut 70. No obstant això, l'equip d'Hansi Flick no va donar el braç a tòrcer, i un minut després va retallar les distàncies en el marcador amb un gran gol de Lewandowski.

Seguidament, un gol de Ferran Torres posava les taules en l'electrònic al minut 78, el qual donava un extra d'energia als visitants per remuntar. I així ho va fer Lamine al 92', amb un gran xut des de fora de l'àrea que va rebotar en Reinildo per fer un 2-3 que més tard ampliaria Ferran. El 2-4 definitiu va deixar diversos titulars, i un d'ells va ser que Lamine tornava a marcar en lliga 140 dies després.

| FCB

El polèmic tuit de 'El Chiringuito'

L'equip de comunicació de 'El Chiringuito de Jugones' sempre aprofita la polèmica per donar de què parlar a través de les xarxes socials, i ahir van seguir amb aquesta tònica. Després de la victòria culé a Madrid, van aprofitar l'ocasió per destacar que Yamal portava 140 dies sense marcar en la competició domèstica. Que destaquessin la sequera golejadora en comptes del gran gol anotat pel futbolista català va fer despertar les interaccions i les crítiques en els comentaris.

"Parlen de la quantitat de dies però no del tros de gol que va fer al minut 92 amb 17 anys, com haurà dolgut!", destacava un seguidor en els comentaris. D'altra banda, altres usuaris parlaven de com fins i tot serien capaços de comptabilitzar el gol en pròpia a Reinildo pel lleu toc en el xut de Lamine. "Segur que sou capaços de comptar-lo com un gol en pròpia", contestava un altre aficionat culé.

Lamine Yamal ha demostrat en nombroses ocasions aquesta temporada que no necessita veure porta per registrar un gran partit. A més, als seus 17 anys, té temps per polir diferents detalls futbolístics com la presa de decisions o la definició de cara a porta. El comptador de dies sense marcar a La Lliga torna a estar a 0, i el jugador de Rocafonda afronta el tram final de temporada en millor forma que mai.