Espanyol i Rayo Vallecano lluiten pel porter de moda a Segona Divisió

La Segona Divisió sempre és una competició exigent i, sobretot, una plataforma excel·lent perquè jugadors talentosos demostrin la seva vàlua. Precisament en aquesta categoria es troba actualment un dels porters més cobejats del futbol espanyol, qui s'ha convertit en objectiu principal per a dos històrics clubs que militen actualment a Primera Divisió.

El seu gran rendiment no ha passat desapercebut i podria protagonitzar un dels grans moviments del pròxim mercat de fitxatges.

Un dels porters revelació de la categoria de plata

Gonzalo Crettaz, porter argentí de 25 anys i titular indiscutible del CD Castelló, està vivint una temporada excel·lent a LaLiga Hypermotion. Arribat des de Primera RFEF, la seva adaptació a l'exigència de la categoria ha estat immediata, convertint-se en peça clau perquè el seu equip es mantingui, de moment, fora dels llocs de descens.

| XCatalunya, Canva

Amb 30 partits disputats aquesta temporada a la porteria del Castelló, Crettaz ha rebut 41 gols, mostrant seguretat i lideratge sota els pals. Les seves intervencions han estat decisives en més d'un encontre, generant interès i rumors constants sobre el seu futur immediat.

Encara que el conjunt dirigit per Johan Plat lluita per retenir-lo, oferint una renovació que encara no es concreta, la realitat apunta que Crettaz té la ment posada en objectius més ambiciosos a Primera Divisió.

Gonzalo Crettaz no només destaca per la seva regularitat, sinó també per la seva capacitat per mantenir la calma en situacions complexes. El Castelló, actualment en la posició quinzena amb 40 punts, està a tan sols cinc punts del descens directe. El porter argentí és un dels grans responsables que l'equip conservi encara certes opcions de tranquil·litat.

La seva capacitat de lideratge és evident i això precisament és el que ha despertat l'interès de l'Espanyol i el Rayo Vallecano, clubs que competeixen actualment a Primera Divisió amb necessitats molt puntuals a la porteria.

L'Espanyol, equip que està en la mateixa posició (la 15) a la taula classificatòria de Primera Divisió amb 28 punts, necessita reforçar urgentment la porteria per afrontar amb garanties la següent temporada en cas que surti Joan García. Per la seva banda, el Rayo Vallecano, que està en una còmoda novena posició amb 37 punts, busca incorporar talent jove que pugui competir amb Augusto Batalla, actual titular. O fins i tot ser titular si el porter argentí no segueix.

El Rayo Vallecano sembla que s'avança

Fonts properes a l'entorn del futbolista confirmen que ja existiria un preacord verbal amb el Rayo Vallecano per quatre temporades, a partir del pròxim 30 de juny. No obstant això, l'Espanyol no es rendeix i manté Crettaz en la seva agenda com a prioritat absoluta.

Valor de mercat relativament baix

Als seus 25 anys, Gonzalo Crettaz enfronta una decisió crucial per a la seva carrera esportiva. El seu valor de mercat actual, estimat en 700 mil euros, podria incrementar-se notablement amb un salt a Primera Divisió. Tant Espanyol com Rayo Vallecano representen un pas important que podria consolidar-lo definitivament en l'elit del futbol espanyol.

| Twitter

Mentrestant, l'afició del Castelló segueix pendent de cada moviment, amb l'esperança de mantenir la seva gran estrella, encara que conscients de la dificultat de competir contra ofertes superiors tant esportives com econòmiques.

La batalla per Gonzalo Crettaz promet ser un dels temes més interessants del pròxim mercat de fitxatges, en una operació que podria marcar significativament la porteria de dos històrics clubs del futbol espanyol.