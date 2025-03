A cost 0: Ronaldo tancarà per al Valladolid el primer fitxatge de la 2025/2026

per Sergi Guillén

El Real Valladolid ha sorprès en anunciar la incorporació del lateral esquerre brasiler Henrique Silva Milagres. Qui arriba com a agent lliure després de finalitzar el seu contracte amb l'Olympique de Lyon al juny de 2024. Aquest fitxatge, realitzat fora de les finestres habituals de transferències, busca reforçar una posició que ha presentat desafiaments durant la temporada actual.

El Real Valladolid travessa una temporada complicada, ocupant l'última posició a LaLiga EA Sports i trobant-se a 11 punts de la salvació. La recent derrota per 0 gols a 1 davant el Celta de Vigo ha agreujat la situació, deixant l'equip en una posició delicada de cara al tram final de la campanya.

En aquest context, la direcció esportiva ha decidit reforçar la plantilla amb l'arribada d'Henrique Silva, buscant aportar experiència i solidesa en la defensa. El lateral brasiler, de 30 anys, es trobava sense equip des de l'estiu passat, cosa que ha permès la seva incorporació immediata al conjunt blanquivioleta.

Un jugador que podria revolucionar l'equip

Henrique Silva va iniciar la seva carrera a les categories inferiors del Vasco da Gama, debutant al primer equip el 2013. Durant la seva etapa al club brasiler, va disputar 192 partits i va anotar un gol. El 2021, va fer el salt al futbol europeu en fitxar per l'Olympique de Lyon, on va participar en 36 encontres de la Ligue 1, registrant un gol i dues assistències.

| Instagram

A nivell internacional, Silva va formar part de la selecció brasilera sub-20 el 2014, arribant a disputar un total de dos partits amistosos. Henrique Silva és reconegut per la seva capacitat defensiva i la seva projecció ofensiva per la banda esquerra.

La seva experiència en lligues com la brasilera i la francesa li ha permès desenvolupar habilitats tant en la contenció com també en la creació de joc des de la defensa. La seva incorporació al Real Valladolid busca aportar equilibri i profunditat en una posició que ha estat problemàtica durant la temporada.

Un fitxatge de cara a la segona divisió?

L'arribada de Silva es produeix en un moment crític per al Real Valladolid, que busca revertir la seva situació a la classificació. Amb diversos jugadors lesionats i altres convocats per les seves seleccions nacionals, l'equip necessita reforços immediats per afrontar els pròxims compromisos de lliga. L'experiència i qualitat del lateral brasiler podrien ser determinants en aquest objectiu.

El fitxatge d'Henrique Silva representa una aposta estratègica del Real Valladolid per enfortir la seva defensa en un moment crucial de la temporada. Encara que l'equip enfronta moments crítics en la lluita per la permanència, la incorporació d'un jugador amb la trajectòria i habilitats de Silva podria ser un revulsiu necessari. Per millorar el rendiment col·lectiu i aspirar a millors resultats en les jornades restants.