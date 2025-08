Nueva operación en marcha en el Real Betis: Suena otro lateral

El Real Betis continúa con paso firme su planificación de plantilla para la temporada 2025/2026. La dirección deportiva, liderada por Manu Fajardo, ya ha cerrado varias incorporaciones, pero no pierde de vista las posibles salidas ni las oportunidades que ofrece el mercado internacional.

Una de las posiciones que podrían sufrir cambios en las próximas semanas es la de lateral izquierdo, especialmente si se confirma la salida de Romain Perraud y llega alguna oferta convincente por Ricardo Rodríguez. En ese escenario, ha aparecido un nuevo nombre en la agenda del club, que ha sorprendido tanto por su juventud como por el escaso coste de su posible fichaje.

Se trata de un jugador internacional, con experiencia en una de las ligas más competitivas de Europa y que ya ha manifestado su intención de abandonar su club actual para dar un paso adelante en su carrera.

| Real Betis

Un perfil joven con proyección internacional

El futbolista en cuestión tiene 21 años, juega como lateral zurdo y cuenta ya con experiencia en el fútbol profesional. Se ha formado en un club histórico de Francia y recientemente ha completado una temporada en Ligue 2, donde ha tenido minutos y protagonismo.

Lo interesante del caso es que su club actual estaría dispuesto a dejarlo salir por tan solo un millón de euros, una cifra baja teniendo en cuenta los precios inflados del mercado. No obstante, y pese a lo atractivo de la operación desde el punto de vista económico, en el Betis no lo ven como una prioridad inmediata.

| XCatalunya

Competencia internacional

Según informaciones procedentes de Francia, el Chicago Fire de la MLS y el Hoffenheim también se habrían interesado por él, lo que complica aún más cualquier intento verdiblanco de incorporar al jugador. Ambos clubes ofrecen estabilidad, minutos y un entorno menos exigente que el que encontraría en la liga española.

En cualquier caso, la operación aún se encuentra en una fase muy preliminar. Desde el entorno del jugador han confirmado que están escuchando ofertas, pero no hay nada cerrado con ningún club. El Betis, por su parte, no descarta movimientos de última hora si se producen salidas inesperadas en defensa. La salida de Perraud es casi segura, pero la continuidad o no de Ricardo Rodríguez podría ser clave.

Un nombre para tener en cuenta

La afición está expectante ante los posibles últimos fichajes del verano. La llegada de jugadores como Deossa o la incorporación de Riquelme, que se está integrando rápidamente gracias a su buena relación con Isco, ha generado ilusión en el entorno bético. Poder fichar un joven talento por un precio asequible abre una nueva vía.

Y es que, aunque no es el nombre más mediático del mercado, su potencial y juventud podrían convertirlo en una apuesta inteligente para el futuro. Por el momento, no es una prioridad, pero su perfil encaja con la filosofía de club: talento emergente, bajo coste y proyección internacional.

El nombre que ha despertado el interés del Betis es nada más y nada menos que Jacques Ekomié, internacional con Gabón y actual jugador del Angers francés.