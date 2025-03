Cop dur per al Marbella... que també afecta el Málaga CF

per Iker Silvosa

Les lesions són, sens dubte, una de les pitjors cares del meravellós esport que és el futbol. Arriben en qualsevol moment, sense previ avís, i poden alterar dràsticament el rumb de la temporada d'un equip i, en el pitjor dels casos, la carrera d'un futbolista. Quan tot semblava anar encaminat cap a una progressió positiva, una mala caiguda o un xoc fortuït poden frenar en sec el desenvolupament de qualsevol jugador.

Això és el que ha passat amb Moussa Diarra, el prometedor central malià que, després de deixar el Màlaga CF en el passat mercat d'hivern (en qualitat de cedit) per unir-se al Marbella FC, ha rebut una notícia devastadora.

Un cop inesperat per a Moussa Diarra i el Marbella FC

El defensor africà ha patit una greu lesió que el mantindrà fora dels terrenys de joc durant la resta de la temporada. Moussa Diarra s'havia convertit en una peça clau en l'equip dirigit per Abel Segovia, però la seva progressió s'ha vist interrompuda per aquesta desafortunada dolència.

Segons el comunicat mèdic oficial emès pel Marbella FC, el futbolista presenta una ruptura de grau II en el lligament lateral intern i una lesió parcial en el creuat posterior del seu genoll dret. La lesió es va produir en el matx davant el Yeclano Deportivo, en què el defensor va haver d'abandonar el camp als 18 minuts després d'un xoc fortuït amb Juanje Rodríguez. Les proves mèdiques van confirmar el pitjor dels escenaris, deixant el Marbella sense una de les seves peces més importants en la defensa.

El Màlaga segueix de prop la seva evolució

La notícia no només suposa un cop per al Marbella, sinó que també afecta directament el Màlaga CF. El club de Martiricos, que encara posseeix els drets del futbolista i que recentment el va renovar fins al 2028, està valorant la possibilitat de posar fi a la seva cessió perquè completi la seva recuperació a La Rosaleda sota la supervisió del seu equip mèdic.

L'objectiu del Màlaga amb el seu préstec al Marbella era que el jove defensor tingués minuts i guanyés experiència, cosa que estava aconseguint fins a la seva inoportuna lesió. No obstant això, ara la prioritat és garantir que la seva rehabilitació es dugui a terme en les millors condicions possibles. Des del club han mostrat el seu suport al jugador amb un missatge a les seves xarxes socials:

"El Marbella FC ha comunicat que Moussa Diarra pateix una ruptura de grau II en el lligament lateral intern i una lesió parcial del creuat posterior en el seu genoll dret. T'enviem tot el nostre ànim i força per a una recuperació ràpida. Tornaràs més fort!"

La lesió de Moussa Diarra planteja ara un escenari incert tant per al Marbella FC com per al Màlaga CF. Mentre que el conjunt marbellí perd a un dels seus pilars defensius en un moment clau de la temporada, el Màlaga haurà de decidir si manté el jugador en el seu filial o si, un cop recuperat, li ofereix una nova oportunitat en el primer equip.

Diarra havia disputat una bona quantitat de minuts aquesta temporada i estava demostrant ser un defensor sòlid i amb projecció. La seva cessió al Marbella li havia permès créixer en un entorn competitiu, però ara la seva recuperació marcarà el rumb del seu futur.