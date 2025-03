Hansi Flick canvia d'argument davant la Real Sociedad: Tres jugadors afectats

Aromes de diumenge festiu a la Ciutat Comtal. Després d'un cap de setmana amb abundant color, xerinola i disfresses als carrers de la capital catalana, arriba el moment del futbol. I el Barça podria posar la cirereta del pastís a aquesta festivitat tan especial amb un triomf que l'auparia amb més contundència al lideratge. I és que, després de l'ensopegada del Real Madrid al Benito Villamarín, els de Hansi Flick poden posar terra pel mig en la batalla pel primer lloc de LaLiga. Almenys, en el seu duel personal amb els merengues.

Fins a tres punts -i, de moment, amb el gol average a favor- podria distanciar-se l'equip culé del blanc, atorgant-se un gran comodí a favor seu per al tram final de campionat. Per a això, per descomptat, hauria de vèncer una Reial Societat que sempre es presenta com un rival ferri i aguerrit, però que aquest curs està lluny de la seva millor versió. Tot el que no sigui guanyar impediria que el Barça recuperés el lideratge de LaLiga, ja que qui no va fallar va ser l'Atlètic, que ara mateix es dista en dos punts.

| FCB

Hansi Flick és conscient, doncs, de la transcendència del duel que començarà a les 16:15 hores a la Muntanya Màgica. Però, així i tot, s'ha atrevit a fer un parell de canvis en el seu onze inicial que han sorprès a tothom. El tècnic alemany ha realitzat tres modificacions en tres demarcacions diferents: el lateral esquerre, un defensa i un dels dos pivots.

Balde, Iñigo Martínez i De Jong, out

Gerard Martín partirà d'inici en el xoc d'aquesta tarda, ocupant, de manera sorprenent, el lloc d'Alejandro Balde. Cal recordar que el pròxim dimecres el Barça disputa l'anada dels vuitens de final de la Champions League i que per aquí poden anar els trets. La suplència del lateral espanyol, doncs, pot explicar-se a través d'una rotació per no sobrecarregar-lo de minuts.

El mateix podria passar amb Iñigo Martínez, indispensable al centre de la defensa durant tot el curs. El basc s'ha recuperat recentment d'una lesió i acumular tants partits en tan pocs dies no és el més aconsellable per al seu estat físic. Per això, juga en el seu lloc Ronald Araújo, convertit aquest curs en el tercer en discòrdia en el lloc de central.

Alguna cosa similar pot passar al centre del camp, on el Barça no comptarà amb la presència d'un Frenkie de Jong que sembla haver-li arrabassat la titularitat a Marc Casadó. Avui descansarà el neerlandès, almenys d'inici, i serà el de Sant Pere de Vilamajor el que partirà d'inici. En els últims duels, Hansi Flick ha anat alternant entre tots dos, encara que atorgant-li més protagonisme a l'ex de l'Ajax, que sembla haver fet el pas endavant que tant se li demanava.

I una altra de les sorpreses arriba a la posició de la mitjapunta. Allà jugarà Dani Olmo, a qui el míster teutó ha preferit abans que als guerrers Gavi i Fermín López. Veurem com li surt l'aposta a Hansi Flick, doncs, com diem, hi ha molt en joc aquesta tarda a Montjuïc. A més dels esmentats, Szczesny, Koundé, Pau Cubarsí, Pedri, Lamine Yamal, Lewandowski i Raphinha completen l'onze.