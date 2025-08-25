Logo xcatalunya.cat
Manolo González s'interessa per un migcampista cotitzat | XCatalunya, Canva, RCD Espanyol
Esports

Nou objectiu de l'Espanyol pel migcamp: competeix contra altres 5 equips

L'Espanyol accelera per un pivot defensiu per reforçar la plantilla abans del tancament de mercat

Max Riveras
per Max Riveras

L'estiu blanc-i-blau entra en la seva fase decisiva amb una necessitat evident. El mig del camp reclama equilibri, presència física i lideratge des de la base. La direcció esportiva mou peces amb sigil per no encarir la puja. El club català ha començat la temporada amb molt bon peu després de vèncer l'Atlètic de Madrid fora de casa.

El club prioritza un pivot abans del tancament de l'1 de setembre de 2025

El full de ruta és clara i apunta a un reforç que faci pujar el llistó competitiu. El mercat espanyol i europeu ofereix alternatives, però la finestra tanca l'1 de setembre i el marge és estret. L'entitat treballa en operacions selectives que impactin de seguida en l'onze. 

Competència europea i fórmules per encaixar una fitxa elevada en el topall

La pugna inclou equips de les grans lligues, amb capacitat per tensar salaris i primes. L'Espanyol estudia cessió amb opció i repartiment d'emoluments per quadrar l'operació. La fitxa de l'objectiu és exigent i obliga a creativitat financera en les converses. 

Moment del debut de Luca Koleosho amb el primer equip de l’Espanyol a la temporada 2021/22
Imatge de Movistar Plus de l’últim encontre de l’Espanyol | Movistar Plus+

El nom que emergeix a l'agenda perica per al pivot defensiu

El candidat és Moatasem Al-Musrati, migcentre internacional libi en propietat de Beşiktaş. Ve d'una experiència recent a Mònaco, on va actuar cedit fins a final de curs, i va tornar al club turc aquest estiu. La seva situació contractual i el seu rendiment recent sostenen l'interès blanc-i-blau. 

Què aportaria Al-Musrati a l'onze de Manolo González a LaLiga 2025/26

Al-Musrati destaca per envergadura, lectura i passada vertical sota pressió en sortida de tres. Els seus 1,89 metres permeten dominar el joc aeri defensiu i carregar l'àrea en estratègia.  En fase defensiva temporitza, tanca carrils interiors i millora cobertures laterals. En fase ofensiva accelera amb canvis d'orientació i suports a un toc. 

Futbolista amb uniforme vermell i blanc besant l’escut de la seva samarreta durant un partit
Moatasem Al-Musrati amb la samarreta del Mònaco | AS MONACO

Salari, negociació i possibles estructures: la via de la cessió amb opció de compra

L'obstacle principal és la fitxa alta, cosa que condiciona qualsevol proposta a Cornellà-El Prat. El disseny preferent passa per cessió amb opció, bonificada per objectius i participació. Una fórmula així protegeix el marge salarial i redueix risc esportiu immediat. L'operació requerirà acords fins entre clubs i entorn del futbolista. 

Plantilla, resultats recents i l'encaix del reforç en la rotació blanc-i-blava

El retorn de Luca Koleosho ja va elevar la competència per fora, però falta l'àncora interior. Amb el pivot adequat, els interiors guanyaran metres i l'equip defensarà cap endavant. El vestidor reclama jerarquia a l'eix per sostenir el pla de pressió alta. 

Calendari immediat, rellevància temporal i pregunta clau per a l'afició perica

Queden dies frenètics, amb el mercat entrant en el seu sprint final i la lliga en marxa. El club mesura temps per no hipotecar la seva estructura salarial durant la temporada. Podrà l'Espanyol tancar un migcentre sense desajustar la seva planificació econòmica? 

