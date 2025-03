Nou objectiu de Claudio Giráldez per al Celta: Ara a la porteria

per Xavi Martín

El Celta de Vigo travessa un moment dolç en la competició, situant-se en una posició favorable a la taula i amb la il·lusió de competir per places europees. Sota la direcció de Claudio Giráldez, qui recentment va complir un any al capdavant de l'equip, els celestes han mostrat una notable millora, en gran part gràcies a la confiança dipositada en la pedrera i a una filosofia de joc renovada.

La situació a la porteria dels gallecs

Actualment, la porteria del Celta està custodiada per Vicente Guaita, veterà porter de 38 anys que finalitza contracte al terme d'aquesta temporada. Guaita ha estat peça clau en l'esquema de Giráldez, disputant 23 partits en la present campanya i encaixant 32 gols.

La seva experiència i lideratge han estat fonamentals per a l'estabilitat defensiva de l'equip. No obstant això, la seva avançada edat i la incertesa sobre la seva renovació han portat el club a explorar opcions per assegurar el futur sota els tres pals.

Luis Maximiano: una aposta de futur

Entre els noms que sonen per reforçar la porteria celeste destaca el de Luis Maximiano, actual porter de la UD Almeria. Als seus 26 anys, el portuguès compta amb una àmplia trajectòria en el futbol europeu. Format a les files de l'Sporting de Lisboa, Maximiano va debutar amb el primer equip el 2019, acumulant experiència en competicions nacionals i internacionals.

Posteriorment, va militar al Granada CF durant la temporada 2021-2022, on, malgrat el descens de l'equip, va ser una de les figures destacades, liderant l'estadística d'aturades a LaLiga amb 127 intervencions. El seu rendiment el va portar a fitxar per la Lazio el 2022, encara que el seu pas pel conjunt italià va ser breu, tornant a la lliga espanyola el 2023 per defensar els colors de l'Almeria.

Rendiment de Maximiano a l'Almeria

La temporada actual de Luis Maximiano a l'Almeria ha estat de contrastos. L'equip andalús, que partia com a favorit per tornar a Primera Divisió, es troba en una posició compromesa a la classificació de LaLiga Hypermotion, i lluita per entrar al Playoff d'ascens.

No obstant això, Maximiano ha demostrat la seva vàlua en moments clau. Ha aconseguit mantenir la seva porteria a zero en tres ocasions: una vegada contra el Tenerife i dues a casa davant el Burgos i el Còrdova. Aquestes actuacions evidencien la seva capacitat per ser determinant quan l'equip mostra solidesa defensiva.

L'encaix de Maximiano al Celta

La possible incorporació de Luis Maximiano al Celta de Vigo representaria una aposta per la joventut i el talent en una posició crucial. La seva experiència en diferents lligues europees i la seva capacitat per sobreposar-se a situacions adverses podrien aportar al conjunt celeste la seguretat necessària a la porteria.

A més, el seu estil de joc, caracteritzat per reflexos ràpids i bon joc aeri, encaixaria en la filosofia de Giráldez, que busca construir des d'una defensa sòlida.

Després de finalitzar la seva cessió a l'Almeria, el club andalús va exercir l'opció de compra, signant a Maximiano fins al 2029. Aquesta vinculació a llarg termini podria suposar un desafiament per al Celta en termes de negociació, ja que l'Almeria podria exigir una compensació econòmica elevada per deixar sortir al seu porter titular.

No obstant això, la possibilitat de jugar a Primera Divisió i en un equip amb aspiracions europees podria ser un al·licient per al porter portuguès. El seu valor de mercat segons Transfermarkt és de 4 milions d'euros.