Nou moviment del Betis per Álvaro Valles

El Real Betis continua generant expectació al voltant del seu interès per Álvaro Valles, un porter que durant els últims mesos ha ocupat nombrosos titulars per les ofertes que, en el seu moment, els verd-i-blancs van enviar per intentar fitxar-lo. Tot i que actualment l'activitat bètica gira principalment al voltant del seu pròxim compromís de lliga, des de Gran Canària ressorgeixen detalls sobre les negociacions passades que tornen a col·locar el porter sevillà al centre d'atenció.

Álvaro Valles, nascut a Sevilla, va ser un dels porters més destacats de la passada temporada de LaLiga defensant la samarreta de la UD Las Palmas. El seu excel·lent rendiment sota els pals va captar ràpidament l'atenció de diversos equips de primera divisió, però especialment del Betis, club que sempre ha estat molt a prop del jugador.

| LaLiga

No obstant això, l'operació no va arribar a concretar-se durant el passat mercat estival ni tampoc en l'hivernal, malgrat la necessitat dels verd-i-blancs per reforçar aquesta posició després de la sortida de Rui Silva rumb al Sporting de Portugal. El Betis va preferir no fer moviments immediats, esperant que Valles quedés lliure a l'estiu. El meta sevillà, decidit a tornar al club de la seva terra, va acceptar passar diversos mesos sense competir oficialment, exercitant-se de forma individual, cosa que va augmentar la pressió sobre Las Palmas.

Ara, mesos després d'aquelles negociacions, es torna a posar el focus en l'única oferta formal que va realitzar el Real Betis, molt més baixa del que esperava el club canari. I molt més baixa del que havia transcendit als mitjans de comunicació.

| Real Betis, UD Las Palmas, Álvaro Valles, XCatalunya

Molt lluny de les pretensions de la UD

La UD Las Palmas esperava ingressar fins a vuit milions d'euros per Álvaro Valles, una xifra considerada excessiva pel club sevillà, que finalment va fer arribar una oferta formal que amb prou feines arribava als quatre milions, molt lluny de les expectatives del conjunt groc. O això és el que s'especulava. No obstant això, el mitjà La Provincia ha revelat que la proposta va ser realment de dos 'quilos', una quarta part del que demanaven els de groc.

Aquesta proposta, segons diverses fonts properes al club insular, va ser considerada insuficient i fins i tot "provocadora" per Miguel Ángel Ramírez, president de Las Palmas, que va arribar a afirmar públicament que, si el porter no acceptava renovar o no es produïa una venda beneficiosa per al club, estaria condemnat a passar la resta de la temporada sense jugar. I ara, amb aquesta nova informació, tot s'entén una mica més.

Un Betis-Las Palmas a la vista

Aquest pròxim diumenge, quan Las Palmas visiti el Benito Villamarín, totes les mirades estaran posades no només en el terreny de joc, sinó també a les grades, on Álvaro Valles observarà amb atenció els que podrien ser els seus futurs companys. Ell mateix ha confessat recentment que el Betis és la seva vida, deixant clar que el seu desig està més que definit.