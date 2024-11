Nou intent del Betis amb un jugador que ja va interessar Manuel Pellegrini fa temps

El Real Betis ha demostrat ser un mestre en l'art dels fitxatges els darrers anys. Amb operacions com les de Nabil Fekir, Gio Lo Celso o Isco, el club verd-i-blanc ha aconseguit jugadors de qualitat que han elevat el nivell de la plantilla. Ara, els ulls de Manuel Pellegrini i la direcció esportiva estan posats en un altre talentosíssim centrecampista, un jove francès que es podria convertir en el proper gran encert de l'equip sevillà.

Rayan Cherki, actualment a les files de l'Olympique de Lió, és un dels noms més destacats del mercat. Aquest mitjapunta de 21 anys ha estat comparat amb Nabil Fekir per la seva qualitat tècnica, capacitat per regatejar i visió de joc. Segons fonts properes al jugador, Cherki té un somni clar: jugar a Espanya, un detall que podria beneficiar el Betis a la carrera pel seu fitxatge.

El Lió, immers en una greu crisi financera, es veu obligat a desprendre's dels seus millors jugadors per equilibrar els comptes. Aquesta situació ha obert una oportunitat única per als clubs interessats a Cherki. Tot i això, el Betis no serà l'únic en la baralla. Equips com Chelsea i Liverpool ja han mostrat interès en el jove francès, cosa que eleva la competència.

Es decisió final, clau

El projecte esportiu del Betis és un dels principals atractius per a Cherki. Sota les ordres de Pellegrini, jugadors com Fekir i Guido Rodríguez han trobat un entorn ideal per desenvolupar el talent. A més, Sevilla podria oferir-li l'estabilitat i el protagonisme que difícilment trobaria en clubs com Chelsea o Liverpool, on la competència és ferotge.

Tot i això, l'operació no serà senzilla. El preu de Cherki es podria disparar a causa de la joventut i la projecció, cosa que podria complicar l'estratègia econòmica del Betis. A més, els clubs de la Premier League tenen pressupostos més elevats i estan disposats a pagar grans sumes pel francès.

Des de l'entorn del jugador, s'assegura que la seva prioritat és jugar a Espanya, cosa que dóna al Betis un avantatge competitiu. Cherki podria seguir els passos de Fekir, que va trobar al club sevillà el lloc perfecte per recuperar la seva millor versió. A més, l'estil de joc del Betis, basat en la possessió i l'atac, encaixaria perfectament amb les característiques del jove mitjapunta.

Si el Betis aconsegueix tancar el fitxatge de Cherki, seria un moviment estratègic que enfortiria encara més la plantilla. Amb l'ambició de consolidar-se a Europa i lluitar per objectius importants, comptar amb un talent com el francès seria un pas clau en el camí cap a l'èxit. La propera finestra de fitxatges serà crucial per determinar si Cherki es vesteix finalment de verd-i-blanc.