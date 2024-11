Enric Masip ho confirma: L'equip que va oferir al Barça 250 milions per Lamine Yamal

Lamine Yamal ha esdevingut un autèntic ídol per a l'afició del Barça. Als seus 17 anys, el jove talent està revolucionant LaLiga i Europa, consolidant-se com una de les grans promeses del futbol mundial. Tot i això, la seva fulgurant irrupció no ha passat desapercebuda als grans clubs del continent. Recentment, Enric Masip, adjunt a la presidència del FC Barcelona, va confirmar una oferta astronòmica que va arribar al club pel jugador aquest estiu.

En el seu pas pel podcast de Josep Pedrerol, ElCafelito, Masip va revelar que el París Saint-Germain va intentar aconseguir els serveis de Lamine Yamal. "El president va dir que vam tenir una oferta de 250 milions d'euros", va assegurar Masip, que va deixar clar que Laporta no es va plantejar acceptar la proposta en cap moment. La xifra, que hauria marcat un rècord històric, reflecteix l'interès que desperta el del planter culer fora d'Espanya.

L'oferta va arribar des de França, i segons Masip, el context era clar. "Substitut perfecte. Se'n va Mbappé i fitxes a Lamine Yamal, ¿oi?", va comentar irònicament Josep Pedrerol sobre l'estratègia del PSG. "Quan tens diners i no tens manera de pagar-los, ja que pots aspirar a intentar fitxar-ho tot", va respondre l'adjunt a la presidència.

L'interès del PSG a Lamine Yamal no és casualitat. El jove extrem ha destacat no només per la seva habilitat tècnica i velocitat, sinó també per la seva maduresa al camp. La seva capacitat per decidir partits a una edat tan curta li ha guanyat el respecte de companys i rivals. A més, el seu debut amb la selecció espanyola i les seves actuacions estel·lars amb el Barça han reforçat el seu estatus com una de les joies del futbol actual.

Cap dubte

El Barça, malgrat la seva delicada situació econòmica, no va dubtar a rebutjar l'oferta. La decisió reflecteix el compromís del club amb el seu projecte esportiu i la seva aposta pels jugadors formats a La Masia. Per a l'afició blaugrana, mantenir Lamine Yamal a l'equip simbolitza l'essència del club i la capacitat per competir al màxim nivell.

El PSG, acostumat a moviments de mercat desorbitats, va veure a Lamine Yamal una oportunitat única per reforçar el seu atac. Amb la sortida de Kylian Mbappé a l'horitzó, el conjunt parisenc buscava assegurar el futur de la davantera. Tot i això, el Barça va deixar clar que la seva estrella no està en venda, independentment de les xifres que puguin arribar.

Lamine Yamal segueix brillant al Camp Nou, on l'afició ho veu com el líder del futur. La seva connexió amb el públic i el seu impacte al joc són innegables. Mentrestant, el PSG haurà de buscar altres noms per ocupar el buit que deixarà Mbappé, que podria sortir al final de la temporada.