Carlo Ancelotti deixa K.O a Endrick: Sortirà cedit, els seus possibles destins

El Reial Madrid va apostar fort per Endrick, el jove talent brasiler, quan el va incorporar a la plantilla a l'estiu. Tot i això, el seu impacte a l'equip fins ara ha estat menor de l'esperat. Als 18 anys, el davanter no ha aconseguit fer-se un lloc en un conjunt ple d'estrelles i amb una competència ferotge pels minuts. Molt lluny dels nivells de Vinícius i Rodrygo, Endrick sembla que ha caigut en un cercle on les seves oportunitats disminueixen jornada rere jornada.

Endrick amb prou feines ha jugat 15 minuts en els últims sis partits, una situació que no sembla canviar amb Carlo Ancelotti al capdavant. El tècnic italià, conegut per mantenir una estructura fixa en les alineacions, ha relegat el brasiler al rol de suplent. Tot i això, Endrick ha demostrat el seu instint golejador amb dos gols en els escassos 125 minuts que ha jugat en tota la temporada. Tot i això, no n'hi ha prou per guanyar-se la confiança del tècnic.

Davant d'aquesta situació, el Reial Madrid estaria valorant una cessió per al gener. Els blancs consideren que Endrick necessita minuts i continuïtat per no frenar-ne la progressió. La Roma apareix com una de les principals opcions. El club italià, ara sota la direcció de Claudio Ranieri, és a la recerca de joves talents per revitalitzar el seu atac. Segons informacions, Ranieri hauria sol·licitat específicament reforços a la davantera, i Endrick encaixa perfectament en aquest perfil.

Altres equips interessats

A més, el Southampton, de la Premier League, també ha mostrat interès en el davanter brasiler. El club anglès, que busca millorar el rendiment ofensiu, podria oferir-li una gran plataforma per desenvolupar el seu potencial en una de les lligues més competitives del món. A LaLiga, el Real Valladolid torna a posicionar-se com un candidat per rebre Endrick. Els pucelans ja van intentar fitxar-lo a l'estiu i mantenen el seu interès pel jove talent.

Tot i la seva complicada situació, Endrick manté l'esperança i la il·lusió. El brasiler sap que jugadors com Vinícius i Rodrygo també van enfrontar desafiaments similars a l'inici de les seves carreres al Reial Madrid. Tots dos s'han convertit en peces clau de l'equip, cosa que serveix com a motivació per a Endrick. El seu contracte amb els blancs fins al 2030 li dóna marge per continuar creixent i demostrar-ne la vàlua.

Una possible cessió al gener permetria a Endrick sumar minuts i recuperar la confiança en un ambient menys exigent. Per al Reial Madrid, aquesta decisió seria estratègica, ja que el jugador necessita continuïtat per complir l'alt potencial que se li atribueix. Amb opcions a Itàlia, Anglaterra i Espanya, el mercat hivernal podria ser l'inici d'una nova etapa a la prometedora carrera del jove davanter brasiler.