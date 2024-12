Tomás Roncero desbocat contra Hansi Flick: 'Ja us vaig dir...'

Els temps de sequera a Can Barça són inevitablement moments de gresca en el madridisme. Veure patir el seu etern rival causa sempre una felicitat cruel en els aficionats del futbol, però què seria d'aquest meravellós esport sense les seves rivalitats. Els culers van poder gaudir de les primeres setmanes de campanya, quan estaven intratables i el Real Madrid no acabava de trobar-se; ara passa tot el contrari.

Són només 5 punts dels últims 21 disputats i, amb això, el Barça ha caigut a la tercera plaça de la taula, a sis punts ja del líder, l'Atleti. Si bé és cert que en l'últim duel, precisament davant dels colchoneros, van merèixer guanyar, i sobradament, la realitat és que van sumar la seva tercera derrota seguida a casa. Són dades preocupants, encara més si tenim en compte que només han vençut una vegada en les últimes set jornades.

Amb tot, el demolidor Barça de començaments de campanya, aparentment implacable, s'ha convertit ara en el pitjor equip de LaLiga al mes de desembre, empatat amb el València. I, com dèiem, tot això ho han aprofitat els aficionats del Real Madrid per treure a la llum burles públiques a l'equip blaugrana. Un dels que no han tingut cap recança en fer-ho ha estat Tomás Roncero, conegut periodista antibarcelonista.

| FCB

De ridícul en ridícul

El col·laborador de El Chiringuito va publicar un tuit en el qual no dubtava a subestimar el poder blaugrana. "El Barça de Flick és una màquina de futbol demolidora. 5 punts de 21", començava proclamant, tirant de sarcasme. "De ridícul en ridícul", prosseguia.

Però, evidentment, la seva burla no va quedar aquí. Tomás Roncero va aprofitar tots els caràcters que es permeten en aquesta plataforma per atacar el seu equip més odiat. I per fer-ho, va descartar completament el Barça de la lluita per LaLiga: "Ja us vaig dir fa un mes que ens jugaríem la Lliga amb l'Atleti. Aquest any el títol es resol a la capital d'Espanya". "Hala Madrid!", sentenciava.

Mes de gener crucial

Amb tot, ara és temps de descansar i de reposar forces, ja que el fet, fet està i només queda confiar a donar un tomb a la situació. Els jugadors del Barça tenen descans fins al 29 de desembre, per la qual cosa podran gaudir de les festes nadalenques i tornar amb la mentalitat reposada. Han de fer-ho, ja que al gener no poden submergir-se en la habitual pujada.

Serà un mes important per al devenir del Barça, ja que té diversos reptes importants. En primer lloc, s'estrena a la Copa del Rei davant d'un modest Barbastro; una eliminació seria humiliant i engrandiria el mal estat anímic en el barcelonisme. Després viatgen a l'Aràbia Saudita per lluitar per la Supercopa d'Espanya; la conquesta d'un títol seria una cosa similar a una injecció de moral. Després d'això tenen dos partits de LaLiga davant d'equips que lluiten per la permanència, Getafe i València, i dos de Champions, on hauran de certificar la seva classificació directa als vuitens de final.