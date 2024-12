No només el PSG: Un altre equip TOP vol pagar a l'Athletic la clàusula de Nico Williams

Nico Williams s'ha convertit en un dels jugadors més prometedors del panorama futbolístic mundial. Amb només 22 anys, l'extrem de l'Athletic Club ha despertat l'interès dels clubs més poderosos d'Europa. La seva velocitat, desequilibri i capacitat per generar perill el converteixen en un objectiu prioritari en el pròxim mercat d'estiu. Entre els equips interessats, destaca el FC Barcelona, que continua somiant amb incorporar-lo, encara que cada vegada són més els pretendents que compliquen aquesta possibilitat.

L'interès per Nico no només ve de LaLiga o la Ligue 1, sinó també d'un gegant alemany que ha decidit entrar en la pugna. Segons informacions recents confirmades per Bild, el Bayern de Munic està disposat a pagar la clàusula de rescissió del jugador, fixada en 60 milions d'euros. Aquest preu, relativament baix en comparació amb altres joves talents, converteix Nico en una ganga en el mercat actual, on les promeses solen valorar-se per sobre dels 100 milions.

El Bayern, decidit a reforçar els seus extrems

El Bayern de Munic està treballant en la planificació de la seva plantilla per a la pròxima temporada i ha identificat Nico Williams com una de les seves prioritats. L'equip alemany busca reforçar les seves bandes, on actualment compta amb jugadors com Serge Gnabry, Leroy Sané i Kingsley Coman. No obstant això, les sortides i cessions previstes, com la de Bryan Zaragoza, fan necessari un fitxatge que aporti joventut i qualitat.

El rendiment de Nico Williams no passa desapercebut. Encara que aquesta temporada els seus números no siguin especialment cridaners –2 gols i 5 assistències en 23 partits–, el seu impacte al camp va molt més enllà de les estadístiques. La seva velocitat i capacitat per desequilibrar en l'un contra un el converteixen en una arma letal en atac. A més, la seva actuació a l'Eurocopa, on va ser clau per a la victòria d'Espanya, va consolidar la seva reputació com un dels extrems més prometedors del món.

La clàusula de rescissió de Nico Williams, propera als 60 milions d'euros, és un dels factors que més atrau els grans clubs europeus. En un mercat inflacionat, on qualsevol jove amb projecció es valora en xifres desorbitades, el seu preu el converteix en una oportunitat única. Tant el Bayern de Munic com altres equips com Arsenal, Chelsea i Liverpool consideren que Nico és una aposta segura a llarg termini.

| @nicolas_williams9

Per ara, Nico Williams ha decidit romandre a l'Athletic Club, renovant el seu contracte la passada temporada amb l'objectiu d'assolir metes ambicioses amb el club de la seva vida. Un dels seus somnis és portar l'Athletic a guanyar l'Europa League, un objectiu que podria complir-se aquest any, especialment si aconsegueixen arribar a la final a San Mamés.

Un culebró d'estiu assegurat

L'interès del Bayern de Munic afegeix un capítol més al culebró que envolta el futur de Nico Williams. El seu talent, joventut i preu raonable el converteixen en una de les peces més cobejades del pròxim mercat de fitxatges. La decisió de Nico serà clau, ja que, encara que molts clubs estan disposats a pagar la seva clàusula, el jugador tindrà l'última paraula.