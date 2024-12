Frenkie de Jong sortirà del Barça: Deco i Laporta preparen un intercanvi

Continuen les discrepàncies entre la directiva i Frenkie de Jong, des del club estan cansats que el jugador estigui donant llargues a l'oferta de renovació a la baixa que li van presentar fa temps perquè creuen que el pla del futbolista i el seu entorn és sortir lliure el 2026, quan acaba el seu contracte.

Per part del futbolista considera poc just el tracte rebut i que les filtracions del seu sou li perjudiquen molt. La guerra està oberta i el Barça pretén intentar un acord amb l'AC Milan per abaratir el fitxatge de Rafael Leao, la gran obsessió de Joan Laporta que juntament amb Jorge Mendes estan desitjant dur a terme aquesta operació.

Una operació a tres bandes amb alguna dificultat

El pla del Barça està molt clar i és que volen a Rafael Leao a tota costa, el consideren un jugador diferencial i específic per a la posició d'extrem esquerre, mancant en l'equip actual. Per part del futbolista lusità estaria encantat amb vestir de blaugrana i això fa que el Milà tingui pressió per vendre'l encara que no serà a qualsevol preu, el club italià ja va estar l'estiu passat rebutjant ofertes elevades perquè no volien desprendre's del futbolista però la cosa ara sembla haver donat un gir.

Totes les parts involucrades podrien estar d'acord en dur a terme l'operació però hi ha una que fa que l'acord sigui difícil i és Frenkie de Jong. L'holandès no té clar la idea de marxar a la Serie A i deixar el Barça pel Milà. Al Barça no tractaran de posar-li pressió perquè és un jugador amb contracte i Hansi Flick està molt content amb l'holandès, així ho va declarar públicament en repetides ocasions.

Tanmateix, el jugador haurà de saber que tindrà dificultat per entrar a l'onze titular perquè la competència és molt elevada i encara que encara s'està recuperant dels seus dolors de turmell que el van tenir apartat dels terrenys de joc 5 mesos, està tornant a poc a poc i el mateix futbolista ha dit que ja està per jugar els 90 minuts, una cosa que Hansi Flick encara no acaba de veure.

Leao, una opció top per a l'extrem esquerre

El Barça va estar intentant el fitxatge de Nico Williams l'estiu passat perquè consideraven que necessitaven i segueixen necessitant un extrem esquerre top mundial però al final la situació econòmica i el fair play van portar al trast l'operació.

Ara sembla que hi ha un canvi d'objectiu i encara que Nico segueix volent vestir de blaugrana, Leao ha passat a ser la primera opció ja que Joan Laporta està entusiasmat amb el jugador i la seva relació amb Jorge Mendes ajuda que ambdós duguin a terme una operació complexa però no impossible. El lusità té contracte fins al 2028 i el Barça està buscant fórmules per fitxar-lo.