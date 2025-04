No le fue bien en su primera etapa en el Valencia pero ahora quiere regresar

La cantera del Valencia CF siempre ha destacado por su capacidad para formar grandes talentos del fútbol español, aunque no todos logran consolidarse en el primer equipo. Algunos futbolistas, considerados en su momento grandes promesas, ven cómo su carrera toma otro rumbo y terminan lejos de Mestalla, a menudo con el deseo intacto de regresar algún día al club que los vio crecer.

Este es el caso de Fran Villalba, mediapunta valenciano de 26 años, quien fue considerado durante mucho tiempo una de las joyas más prometedoras de la academia valencianista. Sin embargo, nunca llegó a cumplir del todo con las expectativas generadas alrededor de su figura. Formado en Paterna desde muy joven, Villalba debutó con el primer equipo del Valencia en 2015, generando gran ilusión por su estilo de juego técnico y ofensivo, pero tras varios años sin consolidarse salió definitivamente del club en 2019.

| Superdeporte

Actualmente, Villalba se encuentra en el Santos Laguna de México, donde llegó procedente del Sporting de Gijón en julio de 2024. Aunque su rendimiento ha sido discreto en la Liga MX, con un gol y tres asistencias en los 21 partidos disputados entre los torneos Apertura y Clausura, sigue soñando con una segunda oportunidad en el Valencia CF.

Las declaraciones que alimentan el regreso

Fran Villalba no oculta su anhelo de regresar a Mestalla y ha dejado muy clara su postura: "Ojalá pase ese tren. Me subiría trepando si hace falta. Para mí, volver al Valencia sería un sueño. Estoy bien aquí, pero si llegase alguna opción, no lo dudaría y hablaría con quien hiciese falta", expresó recientemente en una entrevista, destacando sus profundos lazos emocionales con el club.

El jugador enfatizó también su identidad valencianista y su herencia familiar: "Soy valenciano, valencianista, tengo sentimiento por el club, como mi padre. No rechazaría al Valencia nunca". Palabras que reflejan claramente su deseo sincero de volver al club che.

| Santos Laguna

A pesar de estas declaraciones, la posibilidad de que Villalba vuelva al Valencia no parece sencilla. El club dirigido por Rubén Baraja está enfocado en otro perfil de jugador, buscando futbolistas consolidados como Umar Sadiq o Enzo Barrenechea, y dando mucho protagonismo a los jóvenes talentos surgidos recientemente de la cantera, una política influenciada por la complicada situación económica que atraviesa la entidad.

Villalba tiene contrato vigente con Santos Laguna hasta junio de 2027, lo que supone un obstáculo adicional. Aunque el Valencia apuesta por talentos locales debido a restricciones económicas, el perfil actual de Villalba y su etapa en México podrían alejarlo del radar valencianista inmediato.

En la entrevista, Villalba aprovechó para recordar a quienes lo influenciaron en sus primeros años en Mestalla, destacando especialmente a David Silva: "Mi ídolo siempre fue David Silva, sin duda. Me marcó mucho cuando estuvo en el Valencia. Me encantaba". También recordó con cariño a varios técnicos de la cantera, especialmente a Rubén Baraja, actual técnico del primer equipo, con quien dijo haber aprendido mucho.

La confianza en el Valencia actual

Finalmente, Villalba también analizó la situación actual del Valencia, mostrando optimismo y confianza en que el equipo se mantendrá en Primera División: "Tienen que unirse todos y sacar los partidos con el corazón. El Valencia tiene un equipo muy joven, que quizás eso pueda debilitarlos un poco, pero estoy seguro de que los chavales sacarán la situación adelante. Ni por mi mente ni por la de ningún valencianista pasa que el equipo descienda a Segunda".

Con estas palabras, Villalba envía un mensaje claro y directo: su puerta siempre estará abierta para volver al club valencianista y demostrar que merece una segunda oportunidad.