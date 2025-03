No és Lenglet: L'Atlético de Madrid vol un altre defensa del Barça i Flick diu NO

Mentre els aficionats de l'Atlètic de Madrid segueixen somiant amb conquerir la Lliga, Diego Simeone ja té un ull posat en la pròxima temporada. Els matalassers, que actualment lluiten en els primers llocs del campionat espanyol, saben que reforçar la seva defensa serà clau per mantenir-se competitius a Europa. En els últims mesos han sorgit nombrosos rumors sobre possibles fitxatges, però un en particular ha cridat especialment l'atenció, i no es tracta precisament del francès Clément Lenglet.

L'equip dirigit pel Cholo Simeone està vivint un moment dolç en l'àmbit esportiu. Segons a la Lliga i amb un bon rendiment a la Champions. S'enfrontaran al Real Madrid als vuitens de final. Malgrat tot, l'argentí és conscient que encara necessita apuntalar certes posicions per mantenir l'alt rendiment de l'equip. Una de les prioritats del tècnic és reforçar l'eix central de la defensa amb un jugador experimentat i de garanties, que pugui liderar la defensa en els moments més complicats.

Si bé en les últimes setmanes s'ha parlat molt del possible fitxatge definitiu de Lenglet, actualment cedit pel Barça, la directiva rojiblanca i Simeone han posat els seus ulls en un altre futbolista blaugrana: Íñigo Martínez. El central basc reuneix exactament el perfil que busca l'Atlètic: experiència, lideratge i coneixement de LaLiga.

Estadístiques destacades i situació actual d'Íñigo Martínez

Íñigo Martínez, als seus 33 anys, viu una temporada destacada amb el FC Barcelona, consolidat com un dels pilars en la línia defensiva del conjunt de Hansi Flick. En el que va de campanya ha jugat un total de 20 partits a LaLiga. 11 més sumant la resta de competicions. Ha marcat 3 gols i ha donat 1 assistència. Martínez destaca per la seva capacitat per anticipar-se al rival. Té una mitja de 1,2 intercepcions i 3,5 pilotes rebutjades per partit, a més de posseir una notable precisió en la passada (88% d'efectivitat), cosa que el converteix en un central molt valorat per a equips que desitgen dominar des del darrere.

El seu contracte amb el Barça finalitza al juny de 2026, es prorrogarà automàticament si no hi ha sorpreses. Això implica que qualsevol possible traspàs dependria d'una negociació intensa entre ambdós clubs. El Barça no té pressa per vendre'l, especialment per la importància que Martínez ha adquirit sota les ordres de Flick, qui ja ha manifestat internament la seva negativa absoluta a desprendre's del jugador.

El paper de Hansi Flick: un mur infranquejable

Per a Hansi Flick, entrenador blaugrana, Íñigo Martínez és intocable. El tècnic alemany considera el defensor basc una peça essencial en el seu sistema tàctic i no contempla la seva sortida, especialment després d'una temporada en què el jugador ha demostrat lideratge i rendiment constant.

Això dificulta considerablement els plans de l'Atlètic de Madrid, que haurà d'oferir una proposta econòmica prou atractiva per temptar els blaugranes i fer reconsiderar la seva posició actual. Flick ha deixat clar a la directiva del Barça que qualsevol sortida del jugador només seria possible sota circumstàncies excepcionals.

Què suposaria l'arribada d'Íñigo Martínez a l'Atlètic?

La hipotètica incorporació d'Íñigo Martínez generaria una forta competència al centre de la defensa de l'Atlètic, on jugadors com José María Giménez i Robin Le Normand ja ocupen un lloc preferent. A més, implicaria replantejar-se el futur de Clément Lenglet, qui, malgrat haver complert de manera acceptable durant la seva cessió, podria quedar-se sense lloc a la plantilla matalassera per a la pròxima temporada.