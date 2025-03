No compta per a Hansi Flick: Imanol Alguacil el vol per a la Real Sociedad

El FC Barcelona continua perfilant la seva plantilla de cara a la pròxima temporada, amb la intenció de reforçar certes posicions i donar sortida a jugadors que no entren en els plans de Hansi Flick. El tècnic alemany ha deixat clar que busca optimitzar els recursos de l'equip i donar oportunitats a aquells que realment puguin aportar en el seu esquema de joc. Mentre alguns futbolistes es consoliden com a peces clau, altres veuen com el seu protagonisme disminueix i comencen a valorar noves opcions per continuar amb les seves carreres.

Un dels noms que ha sonat amb força per abandonar el Barça és Eric García. El central català, que va tornar al club el 2021 després del seu pas pel Manchester City, no ha aconseguit assentar-se com a titular indiscutible. Tot i haver comptat amb minuts en certs partits, el seu rol a l'equip continua sent secundari. En la recent jornada de LaLiga, en l'enfrontament directe entre el Barça i la Real Sociedad, García no va ser titular, encara que va ingressar al camp al minut 59.

| FCB

Durant el mercat d'hivern, el defensa va estar a prop de sortir rumb al Girona, equip en el qual va jugar cedit la temporada passada i on va rendir a un gran nivell. No obstant això, Flick va intervenir i va bloquejar la seva sortida, confiant que podria ser un jugador útil per a la rotació. Malgrat això, la seva participació ha estat limitada i, de cara al pròxim mercat, la seva continuïtat al Barça sembla cada cop menys probable.

La Real Sociedad, atenta a la seva situació

Amb la necessitat de reforçar la seva defensa, la Real Sociedad ha posat els seus ulls en Eric García. Segons informa Mundo Deportivo, el club donostiarra considera el central català una oportunitat de mercat i està disposat a negociar la seva incorporació a l'estiu. L'equip dirigit per Imanol Alguacil busca augmentar la competència a la defensa, especialment després de la sortida de peces clau com Mikel Merino i la possible marxa de Nayef Aguerd, qui està cedit pel West Ham i el futur del qual és incert.

A la Real Sociedad, Eric García trobaria un context més favorable per al seu desenvolupament. Encara que l'equip compta amb una de les millors defenses del campionat, l'arribada d'un central amb la seva experiència a LaLiga i en competicions europees suposaria un salt de qualitat per a la plantilla. La competència amb jugadors com Igor Zubeldia i Aguerd podria ser un repte interessant per al defensor català, qui busca recuperar protagonisme i continuïtat en la seva carrera.

El contracte d'Eric García amb el Barça expira al juny de 2026, cosa que deixa marge per negociar la seva sortida en termes favorables per a ambdues parts. La Real Sociedad es faria amb un defensor de nivell que pot adaptar-se al seu estil de joc, mentre que el Barça alliberaria una fitxa en una posició on compta amb altres opcions. A més, la participació de l'equip donostiarra en competicions europees la pròxima temporada faria encara més atractiva la possibilitat de fitxar pel club basc.

En els pròxims mesos es definirà el futur del central, però tot apunta que la seva etapa al Barça està arribant a la seva fi. Si bé Flick ha comptat amb ell en certes ocasions, el seu rol continua sent el d'un jugador de rotació, cosa que no encaixa amb les seves aspiracions. La Real Sociedad ofereix un projecte competitiu i una oportunitat per rellançar la seva carrera en un equip que aspira a mantenir-se en l'elit del futbol espanyol i europeu.