Ni Sevilla ni Betis: Un altre equip de LaLiga podria fitxar Ansu Fati a l'estiu

El futur immediat d'Ansu Fati està cada cop més allunyat del Camp Nou. El davanter del FC Barcelona viu una temporada molt complicada, en la qual no ha comptat pràcticament gens per a l'entrenador alemany Hansi Flick. La situació ha portat el club a prendre una decisió definitiva: buscar una sortida per al jove futbolista en el pròxim mercat d'estiu.

Encara que es va parlar inicialment de l'interès d'equips importants de LaLiga com el Sevilla i el Betis, tot apunta que podria ser un altre conjunt espanyol el que finalment es faci amb els seus serveis. De fet, aquest club ja podria haver intentat tancar la seva cessió a l'hivern, segons informava Sport.

Ansu, marginat per Flick i decidit a sortir

Les estadístiques d'aquesta temporada confirmen la complicada situació que travessa Ansu Fati al Barça. Amb prou feines ha disputat un total de 186 minuts repartits en 8 partits oficials entre totes les competicions: 125 minuts a LaLiga, 33 a la Champions League i només 28 a la Copa del Rei. De fet, la seva última participació va ser el passat 4 de gener davant el Barbastre, partit de copa en el qual va entrar des de la banqueta al minut 72. Des de llavors, no ha tornat a jugar ni un sol minut més.

El club blaugrana, conscient que aquesta situació perjudica totes les parts implicades, ha decidit facilitar una sortida definitiva per al jugador format a La Masia, buscant sobretot alliberar la càrrega salarial que representa.

Girona, el tapat que aposta fort per Ansu

En aquest context apareix amb força el Girona FC, tal com assegura El Nacional. El club català busca reforçar el seu atac amb un jugador diferencial, especialment després de notar una caiguda notable en el seu rendiment ofensiu durant la segona part d'aquesta campanya. Míchel, tècnic del Girona, considera que Ansu podria encaixar perfectament en el seu sistema i aportar gols, desbordament i velocitat, característiques que han faltat en els últims mesos.

La proposta del Girona rondaria els 15 milions d'euros, una quantitat que al Barça consideren atractiva, ja que permetria ingressar una mica de diners i, sobretot, reduir considerablement la massa salarial de la plantilla.

Una de les raons que fan possible aquesta operació és la insistència de Míchel, qui veu en Ansu Fati el jugador perfecte per liderar l'atac gironí la pròxima temporada. L'entrenador madrileny creu fermament en la recuperació del nivell que va mostrar el canterà blaugrana en els seus primers anys a l'elit i té clar que pot transformar-lo en un referent ofensiu a Montilivi.

Ansu, als seus 22 anys, encara té marge de millora suficient per recuperar la seva millor versió. El Girona ofereix un context futbolístic ideal: un estil ofensiu, basat en la possessió i el protagonisme ofensiu, el que pot potenciar les qualitats del jugador nascut a Guinea-Bissau.