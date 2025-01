Ni Nico Williams ni Sancet: El jugador de l'Athletic que vol Guardiola per al City

El futbol europeu travessa una etapa frenètica en matèria de fitxatges, amb diversos equips buscant reforços de garanties per afrontar la recta final de la temporada. A Anglaterra, els grans clubs estan pendents de les últimes novetats que arriben des de La Liga EA Sports, on han sorgit nous talents en els últims mesos. La competitivitat i la necessitat de títols generen que tècnics com Pep Guardiola mirin al mercat amb ambició.

El Manchester City, que ja va descartar l'arribada de Nico Williams per la falta de places en l'atac i la decebedora temporada de l'extrem, ara centra la seva atenció en una altra perla de San Mamés. Tot i que Oihan Sancet també ha cridat l'atenció del futbol internacional, el veritable objectiu de Guardiola es diu Mikel Jauregizar, segons informen El Nacional i Fichajes.net. Amb només 21 anys, el migcampista basc ha emergit com una de les grans revelacions del curs, superant les expectatives d'aficionats i experts.

En el seu primer any totalment consolidat en el primer equip, Jauregizar ha demostrat un aplom impropi de la seva edat. El tècnic Ernesto Valverde, 'El Txingurri', li ha donat la confiança que abans repartia entre jugadors amb més experiència, com Mikel Vesga o Beñat Prados. A més, la competència amb Ander Herrera va acabar provocant la sortida d'aquest últim a Boca Juniors, al no disposar dels minuts que desitjava.

El seu futur, una incògnita

Les estadístiques de Jauregizar no passen desapercebudes: suma 24 aparicions aquesta temporada, distribuïdes entre LaLiga, la UEFA Europa League, la Copa del Rei i la Supercopa d'Espanya, amb un total de 1.496 minuts. Ha registrat un gol i una assistència, i la seva influència en el joc ha anat en augment a mesura que avança la campanya. Té un valor de mercat que ja ascendeix a 10 milions d'euros, i el seu contracte a l'Athletic s'estén fins al 30 de juny de 2027.

El City, per la seva banda, necessita reforçar una zona clau del seu engranatge, sobretot amb la lesió de gravetat de Rodrigo Hernández, la recuperació del qual s'allarga. Pep Guardiola pretenia reclutar a Martín Zubimendi, de la Real Sociedad, o a Joshua Kimmich, del Bayern de Munic, però ambdues operacions semblen complicades i excessivament costoses. Per això, el fitxatge de Jauregizar es presenta com una alternativa més assequible i prometedora a llarg termini.

A San Mamés, l'afició veu al migcampista de Bermeo com una pedra angular del projecte actual i futur, per la qual cosa la seva hipotètica sortida despertaria un gran debat a Bilbao. Tot i que l'Athletic no vol desprendre's de la seva perla, el múscul financer del Manchester City podria fer canviar d'opinió a la directiva rojiblanca. S'obre, així, un nou episodi de mercat ple d'incògnites, on se sabrà si Jauregizar arribarà a Anglaterra per guanyar-se la confiança de Pep Guardiola.