De l'Espanyol al Tenerife perquè Álvaro Cervera aconsegueixi la salvació

LaLiga Hypermotion viu moments de màxima intensitat, amb diversos equips buscant reforços que els ajudin a fer un salt de qualitat i així batallar pels seus respectius objectius amb més armes. A l'horitzó s'albira la possibilitat d'un retrobament entre un dels entrenadors més carismàtics de la categoria i un dels seus vells pupils.

En aquest mercat d'hivern, l'extrem gadità Salvi Sánchez i l'Espanyol han decidit separar els seus camins. El jugador, de 33 anys, va arribar al club perico fa temporada i mitja des del Rayo Vallecano, en una operació valorada en 700.000 euros. No obstant això, la seva participació en el conjunt barceloní ha estat molt limitada, amb només 56 minuts aquesta campanya a la Copa del Rei i cap a LaLiga.

L'etapa de Salvi al RCDE es redueix a 32 partits oficials, en els quals va acumular 1.190 minuts de joc. Malgrat els seus quatre gols i dues assistències, no va aconseguir convèncer els tècnics que van passar per la banqueta. Durant la present temporada, l'extrem ha romàs gairebé inèdit, reflex de la poca confiança que Manolo González va dipositar en ell durant els últims mesos.

De nou amb el seu millor entrenador

Posar fi a la seva vinculació contractual semblava el desenllaç més raonable per a ambdues parts. Amb diversos equips de LaLiga Hypermotion pendents de la seva situació, el gadità busca un nou projecte on retrobar-se amb la seva millor versió. L'experiència del seu pas pel Cádiz CF, on es va convertir en un referent, avala la seva qualitat i la seva capacitat de lliurament dins del camp.

La possibilitat de recalar al CD Tenerife ha acaparat titulars, en concret els d'Estadio Deportivo, especialment perquè l'equip chicharrero està sota les ordres d'Álvaro Cervera, un entrenador clau en la carrera de Salvi Sánchez. Entre 2016 i 2022, l'extrem va disputar 201 partits oficials a les ordres de Cervera, signant 19 gols i 26 assistències. Aquesta comunió al camp va permetre al Cádiz ascendir a Primera i mantenir-se durant diverses temporades.

Per al Tenerife, la presència d'un jugador contrastat a la banda podria ser determinant en la seva lluita per la permanència. Amb la classificació ajustada a la zona baixa, la directiva insular sap que qualsevol reforç que aporti velocitat i experiència serà benvingut. L'afició, per la seva banda, recorda l'època exitosa de Salvi al Cádiz i somia amb un fitxatge que revitalitzi l'atac blanc-i-blau.

L'oficialitat d'aquest possible fitxatge encara no ha arribat, però l'acord amb l'Espanyol allisa el camí. Amb gairebé una dècada d'experiència a Segona Divisió, Salvi Sánchez podria ser aquest revulsiu necessari per salvar el Tenerife de la crema. De confirmar-se la seva incorporació, el retrobament amb Álvaro Cervera suposaria un capítol més en l'exitosa història que ambdós van escriure a Cádiz.