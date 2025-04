L'Atlètic de Madrid vol pescar al Tottenham

L'Atlètic de Madrid comença a planificar amb decisió la pròxima temporada. Amb una defensa que ha donat senyals de desgast en moments clau del curs, la direcció esportiva treballa en una profunda renovació de la rereguarda. I encara que ja hi ha diversos noms sobre la taula, un d'ells destaca amb força per sobre de la resta.

L'equip de Diego Pablo Simeone ha viscut un any amb alts i baixos. Sòlid a casa però amb dubtes lluny del Metropolitano, l'Atlètic necessita fer un pas endavant per tornar a lluitar amb els gegants europeus. La prioritat és clara: enfortir la defensa, una línia que ha vist passar veterans com Witsel i Azpilicueta, jugadors que podrien sortir al terme d'aquesta campanya.

A més, la cessió de Lenglet sembla no tenir continuïtat. El francès tornarà al FC Barcelona, on tampoc compta. Això deixa a Simeone amb un marge de maniobra considerable per reforçar amb jugadors que encaixin en el seu perfil: agressius, sòlids, amb lideratge i experiència internacional. I és aquí on apareix Cristian 'Cuti' Romero. Aquesta és una informació de Relevo.

El rendiment de Cuti Romero a la Premier League

El central argentí acumula ja 115 partits oficials amb el Tottenham Hotspur des de la seva arribada el 2022. Un bagatge que es tradueix en 7 gols, 1 assistència, 29 targetes grogues i 1 expulsió directa, a més de 3 per doble groga. Amb 9.736 minuts disputats, la seva presència ha estat gairebé ininterrompuda en l'onze titular dels Spurs.

Però més enllà dels números, el 'Cuti' ha estat clau en l'eix de la defensa. La seva intensitat, capacitat per anticipar-se i lideratge a l'àrea l'han convertit en una figura indispensable tant per al Tottenham com per a la selecció argentina. No en va, és campió del món i un dels defenses més cotitzats del mercat.

L'interès de l'Atlètic: una vella obsessió que torna

No és la primera vegada que l'Atlètic de Madrid posa els ulls en Romero. Ja el 2022 es va sondejar la seva incorporació, encara que aleshores va ser el Tottenham qui es va endur el gat a l'aigua després de desemborsar 52 milions d'euros. Ara, amb el central valorant un canvi d'aires, el club matalasser torna a la càrrega.

Segons ha informat Relevo, hi ha interès mutu: el jugador no veuria amb mals ulls sortir de Londres i Simeone el té a la seva llista de favorits des de fa anys. No hi ha negociacions obertes per ara, però l'escenari apunta que podrien activar-se al mercat d'estiu. Romero té contracte fins al 2027, cosa que obliga l'Atlètic a negociar directament amb el club anglès, que podria estar disposat a vendre si arriba una oferta convincent.

El 'Cuti' encaixa a la perfecció en la filosofia de l'Atlètic: empenta, caràcter, contundència i ordre tàctic. A més, la seva capacitat per treure la pilota jugada el converteix en una peça versàtil, capaç d'adaptar-se tant a una línia de tres com a una defensa de quatre. Amb només 26 anys, té marge de millora i l'experiència suficient per liderar una rereguarda en reconstrucció.

Simeone vol construir un nou mur al darrere, i Romero és un d'aquells centrals que semblen fets per jugar amb l'escut blanc-i-vermell. Amb la possible sortida de diversos defensors, la seva arribada suposaria un salt de qualitat immediat.