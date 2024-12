Juanma Rodríguez de 'El Chiringuito' de jove: No el reconeixeràs

El pas del temps és una circumstància inevitable a la vida que porta amb si canvis significatius en diversos aspectes. A mesura que anem creixent, anem canviant. Aprenem coses noves, vivim noves experiències, ens adaptem a noves tendències, ens enfrontem a nous reptes i a noves emocions i, amb tot, ens convertim en persones diferents. I a més de tot això, per descomptat, la nostra aparença física també es va modelant a les espelmes que bufem el dia que rememorem el nostre naixement.

Aquest canvi físic per a alguns es percep en simples detalls, però per a altres suposa una modificació dràstica. Sense anar més lluny, el periodista Juanma Rodríguez és un clar exemple d'aquest segon cas. Fa un temps va compartir una imatge al seu perfil de X (anteriorment Twitter) en la qual podem apreciar-lo a ell de més jove en un programa de ràdio. En aquest cas és a la ja extinta Cadena Rato, predecessora del que avui coneixem com a Onda Cero.

L'origen d'aquesta cadena sorgeix als anys 50, quan Ramón Rato, pare del conegut Rodrigo Rato i proper a les postures franquistes de l'època, va comprar Radio Toledo. L'emissora va anar creixent paulatinament en les dècades posteriors i a finals dels anys 90 ja comptava amb 72 cadenes a la seva disposició. Encara que la seva principal essència era la musical, va passar a la història en ser la primera ràdio a retransmetre un partit de futbol in situ.

En la imatge compartida per Juanma Rodríguez podem veure a un jove locutor de ràdio que posa somrient i amb una imatge sofisticada. És complex reconèixer-lo, ja que disposa de molt més cabell que l'actual i el seu rostre fins i tot es percep diferent.

Diverses dècades de periodisme

A més de a Cadena Rato, Juanma Rodríguez ha treballat en alguns dels mitjans més destacats del país. La seva vinculació amb El Chiringuito de Jugones, el popular programa de debat esportiu dirigit per Josep Pedrerol, és una de les seves facetes més conegudes. Com a tertulià, ha destacat per les seves opinions contundents i la seva defensa inquebrantable del Real Madrid, convertint-se en un dels pilars del programa i en una figura clau per als aficionats madridistes.

| Mega

A més de la seva presència a televisió, Juanma Rodríguez ha treballat a la ràdio, sent col·laborador habitual de EsRadio, on presenta i participa en espais esportius. La seva tasca en aquest mitjà li ha permès ampliar la seva audiència i connectar amb un públic divers, interessat en anàlisis profunds de l'actualitat futbolística.

A la premsa escrita, Rodríguez també ha deixat la seva empremta. Durant anys, ha col·laborat amb mitjans com Libertad Digital, on publica columnes d'opinió sobre esport i altres temàtiques. El seu estil, marcat per un enfocament provocador i analític, l'ha convertit en una referència per als lectors que busquen una visió diferent dels esdeveniments esportius.