Es confirma el que va avançar José Álvarez: Primer fitxatge del Barça per a la 2025-2026

Encara ni tan sols ha començat el mercat hivernal, és cert, però el Barça ja pensa en l'estiu. No es preveu cap moviment per a la finestra transaccional de meitat de temporada, per la qual cosa Deco i la resta de directius poden permetre's avançar feina en la confecció de la plantilla del pròxim curs. I així ho estan fent.

I encara que gener no serà un mes de fitxatges, sí que és una data clau per al devenir del Barça. A partir del primer mes de l'any, els clubs poden signar ja de forma legal amb els jugadors que quedaran lliures al juliol. I l'entitat catalana, donada la encara delicada situació financera, sap que és clau saber anticipar-se en aquest mercat i lligar com més aviat millor aquelles incorporacions de nivell que resultin gratuïtes.

Un d'aquests casos és el de Jonathan Tah. El defensa que actualment milita al Bayer Leverkusen ja va formar part de la llista de desitjos culé l'estiu passat, però el club de les aspirines no ho va posar fàcil. I ara, aprofitant que finalment s'ha confirmat que no renovarà, el Barça ha trobat una oportunitat d'or per llançar-se a per ell. I aquesta vegada sí que té molt bona pinta.

De fet, des de fa diverses setmanes sabem que el futbolista teutó es debatia entre signar amb el Bayern de Munic o amb el Barça. Va ser José Álvarez qui va avançar en primera instància que seria el blaugrana el color que finalment havia decidit vestir Jonathan Tah. I ara el Sport ha fet el mateix, certificant que el defensor ha anteposat la seva il·lusió de jugar al Camp Nou per davant d'un contracte més lucratiu ofert a Baviera.

I és que aquest mitjà de comunicació assegura que la proposta de Deco inclou tres anys de contracte amb una temporada més opcional. A més, els culés li ofereixen una petita prima de traspàs que estarà prorratejada en els seus pagaments de nòmina. Ara només falta l'‘OK’ definitiu del futbolista, que, en principi, hauria d'arribar en la primera quinzena de gener.

Overbooking en la defensa

En cas que aquest fitxatge es confirmés, el Barça tindria a l'estiu sis centrals amb fitxa del primer equip i amb contracte en vigor. Per descomptat, mitja dotzena són multitud i el Sport també ha informat que es preveu la venda de dos d'ells. Pau Cubarsí és inamovible i també hi ha intenció que Iñigo Martínez es quedi.

El tercer hauria de ser Ronald Araujo, i aquesta és la voluntat, però tot dependrà de si finalment renova amb el Barça o no. I els altres dos són Eric García i Andreas Christensen, dels quals mínim un haurà de fer les maletes i buscar-se una nova aventura lluny de la Ciutat Comtal.